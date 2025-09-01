Collision sur la 138 près de Port-Cartier : le motocycliste est décédé
Photo Archives
La collision survenue dimanche soir vers 20h30 entre une moto et un orignal à la hauteur du KM 950 entre Port-Cartier et Gallix aura été fatale pour son conducteur.
La personne sur la moto est décédée. C’est ce qui a été confirmé sur place, fait savoir le porte-parole de la Sûreté du Québec, Frédéric Deshaies.
La présence de l’orignal sur la chaussée a fait en sorte qu’il y a eu un autre impact, cette fois, avec une voiture. Il n’y a cependant pas eu de blessé.
La route 138 a été fermée à la circulation durant plusieurs heures. La circulation a repris en alternance vers 1h40. Elle est complètement rétablie depuis.
L’enquête pour déterminer les circonstances de l’événement suit son cours.
