Traverse Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine : forte attente en ce lundi de la Fête du Travail
La Société des traversiers du Québec (STQ) a émis une alerte vers 10 h 10, lundi matin, à l’occasion de la Fête du Travail, concernant la traverse Baie-Sainte-Catherine–Tadoussac.
Les automobilistes doivent prévoir un temps d’attente plus long qu’à l’habitude avant de pouvoir embarquer à bord des navires.
