Une nouvelle ère à l’école Leventoux de Baie-Comeau

L’équipe de l’école Leventoux de Baie-Comeau a souligné la rentrée scolaire, le 27 août, avec le dévoilement de l’édifice complètement rénové et modernisé. On mise maintenant sur des espaces collaboratifs, qui changeront même la façon d’enseigner.

« On était tellement fébrile et enthousiaste. On avait surtout hâte de voir les yeux des élèves à la rentrée », déclare Karine Lepage, la nouvelle directrice de l’école.

« Notre école, je la vois maintenant plus dynamique. […] C’est une école plus ouverte, où on peut travailler avec d’autres et où on mise sur les forces et les intérêts des élèves », poursuit-elle.

L’enseignante en musique à l’école Leventoux depuis 14 ans, Véronique Landry, mentionnait voir des étoiles dans les yeux des enfants le jour de la rentrée.

Les espaces collaboratifs

L’école Leventoux se tourne maintenant vers le futur. Fini le temps où les jeunes défilaient rapidement dans les corridors étroits sans avoir d’espace pour se rassembler.

Avant, il y avait peu de place, avec des casiers qui longeaient les murs. C’était des endroits où les enfants passaient rapidement.

Dès aujourd’hui, les espaces collaboratifs viennent changer la façon d’utiliser les aires communes.

Avec des endroits réservés pour les casiers, les corridors prennent de l’ampleur et permettent les échanges et les rassemblements.

« Ces aires vont permettre de vivre notre valeur de collaboration. On va s’entraider pour mieux réussir », lance Karine Lepage.

« Ça va nous permettre d’enseigner différemment. Avec nos espaces collaboratifs, on pourra travailler avec les autres enseignants, en face de nous. Les enfants vont aussi pouvoir côtoyer les deux classes », ajoute Josée Lamontagne, enseignante de 5e et 6e années.

Il y a aussi des pièces communes plus grandes qui ont pour but de favoriser les jeunes à socialiser.

Une première pour l’Estuaire

L’école était en rénovation depuis 13 mois.

Grâce à cette cure de rajeunissement et à un investissement de 8,3 millions de dollars, l’école Leventoux devient la première école à être entièrement modernisée dans le parc immobilier du Centre de services scolaire de l’Estuaire.

Concrètement, la réfection complète de l’intérieur de l’école inclut l’électricité et la plomberie, les plafonds et les planchers ainsi que les salles de bain.

Elle comprend aussi les locaux de classe, les bureaux administratifs, l’ajout d’un système de ventilation et la réfection de l’éclairage, permettant la détection sur présence et l’ajustement de la luminosité.

Les travaux permettent également une accessibilité universelle, alors que l’ensemble de l’école est désormais accessible aux personnes à mobilité réduite grâce, entre autres, à l’ajout d’un ascenseur.

Notons aussi maintenant un endroit réservé pour la maternelle 4 ans.

Changement de mentalité

La directrice générale du Centre de services scolaire de l’Estuaire, Nadine Desrosiers, se réjouit de voir comment l’école a été repensée.

« Nos lieux sont travaillés dans un esprit de rendre ça agréable pour nos élèves et nos équipes », déclare-t-elle, lors de l’inauguration de l’école.

Le député de René-Lévesque était présent à l’inauguration de l’école partage son point de vue.

« J’ai été impressionné de voir le changement complet et dans les corridors. On voit un changement de mentalité, chaque secteur dans les corridors a sa place de service de garde pour l’heure du midi », déclare Yves Montigny, qui a lui-même fréquenté l’école Leventoux lors de son primaire.