Baie-Comeau : les travaux commencent sur le boulevard Laflèche 

Du 2 septembre au 3 octobre, il y aura des travaux de forage sur le boulevard Laflèche, entre le boulevard René-Bélanger et la rue de Bretagne, à Baie-Comeau.

Ces travaux causeront une entrave de 18 h à 6 h, du lundi au dimanche.

Deux voies sur quatre seront fermées. La circulation se fera sur une voie, dans chaque direction.

Les entraves peuvent être modifiées ou annulées, pour des contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques.

