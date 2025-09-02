Boudreau et Saint-Louis sacrés champions du Club de golf de Baie-Comeau

Par Anne-Sophie Paquet-T. 1:20 PM - 2 septembre 2025
Les champions et championnes du Club de golf de Baie-Comeau 2025 ont été couronnés lors du championnat annuel tenu à la fête du Travail, un rendez-vous qui a réuni 65 membres sur deux jours de compétition. Photo Club de golf de Baie-Comeau

Le championnat annuel du Club de golf de Baie-Comeau, disputé lors de la fin de semaine de la fête du Travail, a couronné ses champions et championnes dans une ambiance compétitive et fraternelle.

65 membres ont pris part à cette compétition individuelle tenue sur deux jours, un format qui met chaque joueur seul face à son jeu.

« La plupart de nos tournois se déroulent en équipe, mais celui-ci est vraiment particulier. C’est un défi personnel », explique le capitaine du club, Jonathan Boudreau.

Celui-ci a savouré une première consécration en carrière en s’imposant dans la classe AA grâce à des rondes de 70 et 73. « Pour moi, c’est une concrétisation. Comme capitaine, je mets beaucoup d’énergie dans le club et j’avais ce défi en tête depuis le début de la saison », a confié Boudreau, fier d’inscrire son nom au palmarès pour la première fois. Il a d’ailleurs devancé Alexis Devost et Patrick Lowe.

Chez les dames, Diane Saint-Louis a confirmé sa domination en enlevant le titre de la catégorie A pour une cinquième année consécutive. Elle a devancé Lise Tremblay et Denise Michaud, cette dernière ayant d’ailleurs réussi un rare trou d’un coup au 10e trou le 31 août.

Dans les autres catégories, la victoire est revenue à Éric Bolduc (classe A), Martin Beaulieu (classe BB), Alain Poirier (classe B) et Marc Morissette (classe CC).

Du côté féminin, Suzanne Imbeault (catégorie B) et Kathleen Pinard (catégorie C) sont montées sur la plus haute marche du podium. Chez les juniors, Émile Ross l’a emporté devant William et Maxime Munger.

L’édition 2025 a également été marquée par un autre coup d’éclat : René Pineault a réussi un trou d’un coup spectaculaire au 2e trou le 1er septembre.

Jonathan Boudreau et Diane Saint-Louis, champions du Club de golf de Baie-Comeau 2025. Photo Club de golf de Baie-Comeau

