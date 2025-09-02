Feu criminel à Moisie | Des règlements à venir

Par Éditions Nordiques 5:16 PM - 2 septembre 2025
Temps de lecture :

Palais de justice de Sept-Îles.

Les dossiers des individus reliés à l’incendie criminel d’une résidence de la rue Vollant, à Moisie, en octobre 2024, dans lequel le corps d’un homme a été retrouvé sans vie, continuent de cheminer dans le temps et dans les étapes.

Meurtre au premier degré

Dans le cas des trois accusés contre qui pèse le chef de meurtre au premier degré de Jimmy Maltais, une conférence de gestion doit être fixée par les avocats des deux parties pour déterminer les dates de l’enquête préliminaire en cour supérieure. Jonathan Gendron (Baie-Comeau), Anthony Roy (Québec) et Dereck Lemay (Québec) sont les trois hommes ciblés par cette accusation.

Les deux individus de Québec ont également demandé une enquête préliminaire devant la Cour du Québec pour le chef d’incendie à une maison d’habitation. Un procès devant juge et jury doit suivre.

La suite dans le dossier de meurtre est au calendrier pour ce jeudi 4 septembre.

Jonathan Gendron a demandé une date de procès pour son accusation de séquestration.

Complicité

Quant à Lucas Bérubé (Sept-Îles), accusé de complicité après le fait, un possible règlement entre les deux parties pourrait être présenté le 17 septembre devant la cour supérieure. Pour le dossier de feu criminel, son enquête pro forma est prévue le 24 novembre.

Un possible règlement est aussi attendu dans le dossier de Malory Fortin (Sept-Îles) pour le chef de feu criminel. Son dossier a été reporté au 24 septembre.

Quant à Raphaël Bérubé, son enquête préliminaire pour feu criminel est fixée au 5 mars 2026.

Le dernier individu relié à l’événement du 16 octobre 2024, Kent Lebrasseur, doit comparaître ce mercredi 3 septembre.

