Nouvelle formule pour les cours prénataux dans la Manicouagan

Par Johannie Gaudreault 3:11 PM - 2 septembre 2025
Temps de lecture :

Les cours prénataux seront désormais offerts en collaboration entre le CISSS de la Côte-Nord et la Maison des familles de Baie-Comeau. Photo Pixabay

Une nouvelle formule sera offerte aux familles de la Manicouagan pour les cours prénataux. Ils comprendront désormais quatre rencontres dans les locaux de la Maison des familles de Baie-Comeau.

Le CISSS de la Côte-Nord s’unit avec la Maison des familles de Baie-Comeau pour « mieux accompagner les familles dans cette étape importante de leur vie ».

Une approche collaborative sera mise de l’avant. Deux cours seront animés par la Maison des familles et axeront sur la physiologie de l’accouchement, le 4e trimestre, l’allaitement et l’accompagnement après la naissance pour les nouveaux parents.

Les deux cours seront animés par des infirmières du CISSS et porteront sur les aspects médicaux, la préparation à l’accouchement et les soins au nouveau-né.

Les parents qui veulent s’inscrire peuvent le faire dès maintenant en visitant le site Web de la Maison des familles. Les femmes qui ont exprimé leur intérêt pour les cours prénataux lors de l’inscription sur la plateforme Ma grossesse recevront un appel pour s’inscrire à la nouvelle formule.

L’offre de cours en ligne demeure disponible sur le site Web du CISSS de la Côte-Nord, pour les parents qui souhaitent une formule à distance à leur propre rythme.

Innovation

Le CISSS divulgue, par voie de communiqué, que cette nouvelle formule illustre la volonté d’innover.

« [Les familles] ont maintenant accès à du contenu bonifié permettant de mieux répondre aux besoins des futurs parents. Nous avons mis à profit les forces de chaque organisation, ce qui permet d’enrichir le contenu des cours prénataux », indique Jeanne Lechasseur, chef de service du centre mère-enfant, pédiatrie, périnatalité (secteur ouest) au CISSS de la Côte-Nord.

Quant à Stéphanie St-Gelais, directrice générale de la Maison des familles de Baie-Comeau, elle croit que ce partenariat est une belle avancée pour les familles de la Manicouagan.

« En combinant notre expertise communautaire à celle du CISSS, nous offrons un accompagnement plus complet, humain et accessible à tous les futurs parents », souligne-t-elle.

« Cette initiative est le fruit d’une belle collaboration avec un organisme du milieu, qui partage le même engagement envers le bien-être des parents et des enfants », conclut Marie-Hélène Drapeau, directrice du programme jeunesse au CISSS de la Côte-Nord.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Congrès des plus belles baies du monde : Tadoussac sera une vedette internationale

Québec met fin au financement de Northvolt

SAAQclic: François Legault continue de plaider l’ignorance sur les coûts

Emplois vedettes

INSPECTEUR OU INSPECTRICE DE CHANTIER

Commission de la construction du Québec
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Congrès des plus belles baies du monde : Tadoussac sera une vedette internationale

Consulter la nouvelle
Actualité

Québec met fin au financement de Northvolt

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 3 septembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer