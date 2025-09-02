Nouvelle formule pour les cours prénataux dans la Manicouagan

Une nouvelle formule sera offerte aux familles de la Manicouagan pour les cours prénataux. Ils comprendront désormais quatre rencontres dans les locaux de la Maison des familles de Baie-Comeau.

Le CISSS de la Côte-Nord s’unit avec la Maison des familles de Baie-Comeau pour « mieux accompagner les familles dans cette étape importante de leur vie ».

Une approche collaborative sera mise de l’avant. Deux cours seront animés par la Maison des familles et axeront sur la physiologie de l’accouchement, le 4e trimestre, l’allaitement et l’accompagnement après la naissance pour les nouveaux parents.

Les deux cours seront animés par des infirmières du CISSS et porteront sur les aspects médicaux, la préparation à l’accouchement et les soins au nouveau-né.

Les parents qui veulent s’inscrire peuvent le faire dès maintenant en visitant le site Web de la Maison des familles. Les femmes qui ont exprimé leur intérêt pour les cours prénataux lors de l’inscription sur la plateforme Ma grossesse recevront un appel pour s’inscrire à la nouvelle formule.

L’offre de cours en ligne demeure disponible sur le site Web du CISSS de la Côte-Nord, pour les parents qui souhaitent une formule à distance à leur propre rythme.

Innovation

Le CISSS divulgue, par voie de communiqué, que cette nouvelle formule illustre la volonté d’innover.

« [Les familles] ont maintenant accès à du contenu bonifié permettant de mieux répondre aux besoins des futurs parents. Nous avons mis à profit les forces de chaque organisation, ce qui permet d’enrichir le contenu des cours prénataux », indique Jeanne Lechasseur, chef de service du centre mère-enfant, pédiatrie, périnatalité (secteur ouest) au CISSS de la Côte-Nord.

Quant à Stéphanie St-Gelais, directrice générale de la Maison des familles de Baie-Comeau, elle croit que ce partenariat est une belle avancée pour les familles de la Manicouagan.

« En combinant notre expertise communautaire à celle du CISSS, nous offrons un accompagnement plus complet, humain et accessible à tous les futurs parents », souligne-t-elle.

« Cette initiative est le fruit d’une belle collaboration avec un organisme du milieu, qui partage le même engagement envers le bien-être des parents et des enfants », conclut Marie-Hélène Drapeau, directrice du programme jeunesse au CISSS de la Côte-Nord.