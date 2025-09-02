Québec met fin au financement de Northvolt

Le gouvernement du Québec annonce mardi la fin du financement de Northvolt Batteries North America.

La compagnie devait construire un complexe de fabrication de batteries pour véhicules électriques dans les villes de Saint-Basile-le-Grand et McMasterville, en Montérégie.

Cette aventure s’est avérée «infructueuse» et le gouvernement est «évidemment déçu», a déclaré par communiqué la ministre de l’Économie, Christine Fréchette.

Québec a investi 510 millions $ dans ce projet, soit un prêt garanti de 240 millions $ pour l’achat du terrain et une souscription de 270 millions $ dans la maison mère de l’entreprise, en Suède.

Selon la ministre, les sommes perdues s’élèvent à 270 millions $; le prêt de 240 millions $ bénéficie de garanties pour son remboursement.

Elle a assuré mardi que cela ne signifiait en rien la fin de la filière batterie au Québec. «Notre filière est bien vivante avec plusieurs entreprises actives dans cet écosystème», a-t-elle affirmé.

Le gouvernement mènera une analyse concernant l’utilisation des 352 mégawatts d’énergie qui étaient réservés à Northvolt.