Baie-Comeau : plus de 100 enfants à la Grande Course des tout-petits

Par Karianne Nepton-Philippe 3:00 PM - 3 septembre 2025
La 4e édition de la Grande Course des tout-petits s'est tenue le 23 août au parc Manicouagan. Photo courtoisie (LajoieC)

La 4édition de la Grande Course des tout-petits a réuni plus de 100 enfants au parc Manicouagan le 23 août. Plus de 1 000 $ ont aussi été récoltés pour la Maison des familles de Baie-Comeau.

« Nous avons eu une légère baisse cette année, mais c’est en raison de la météo. Il annonçait de la pluie, il a plu, mais on a quand même bien des familles qui sont sorties pour cette course », mentionne Lysanne Lapointe, qui est derrière l’organisation de l’événement.

« En plus, c’était une grosse fin de semaine, il y avait plein d’événements, donc je suis contente d’avoir eu une bonne participation », ajoute-t-elle. 

La course, qui propose trois parcours de 500 m, 1 et 2 km, se veut simple et plaisante pour permettre à tous les enfants jusqu’à 12 ans d’y participer.

« Je ne change pas la formule, je veux que ça reste à la bonne franquette. Ça reste le plus simple possible pour les enfants, pas trop intimidant. Le but, c’est qu’ils soient à l’aise et qu’ils aient du plaisir », note l’organisatrice. 

Maison des familles 

Cette activité est également une raison de redonner à la Maison des familles de Baie-Comeau.

Grâce à des partenaires, ce sont 1 551 $ qui ont été amassés pour l’organisme. 

« La Maison des familles est un organisme qui aide toutes les familles, dépendamment de leurs besoins. C’est ce que j’aime d’eux, ça touche tous les milieux, que ce soit pour de l’aide financière ou pour de l’accompagnement », indique Lysanne Lapointe.

Le montant amassé lors de la course s’ajoute à la campagne de financement de l’organisme, qui doit atteindre 100 000 $.

« C’est important pour nous de favoriser les saines habitudes de vie. Ce genre d’événement permet aux plus jeunes de vivre une belle expérience positive en lien avec la course. C’est un engagement qui nous tient à cœur : prendre soin des enfants et accompagner les familles », confie la directrice générale de la Maison des familles, Stéphanie St-Gelais.

L’organisatrice de la Grande Course des tout-petits précise que pour la 5e édition, l’an prochain, elle aimerait ajouter une touche spéciale.  Photo courtoisie (LajoieC)

