Des trophées pour les pompiers de Baie-Comeau

Trois pompiers de la brigade de Baie-Comeau ont participé à la Compétition amicale de pompiers tenue à Fermont le 31 août et ils ne sont pas revenus les mains vides.

Il s’agissait de la 4e édition de cet événement qui propose à la fois des compétitions individuelles et des courses à relais en équipe. Il permet aux pompiers de démontrer leur endurance, leur rapidité et leur travail d’équipe, de quoi éblouir les jeunes et les moins jeunes.

Les compétiteurs doivent affronter un parcours de quatre étapes qui rappellent les opérations que peuvent faire les pompiers dans leur travail. Et ils doivent le compléter le plus rapidement possible.

« La première étape est de monter des escaliers avec l’appareil respiratoire, le bunker suit et un boyau sur l’épaule. Rendu en haut, on doit hisser une corde avec un boyau qui a, en bas de la corde, un poids de 50 lb », explique le chef aux opérations du Service de protection incendie de Baie-Comeau, Olivier Gauthier.

« On redescend l’escalier et la deuxième étape, c’est de faire des coups de masse sur un bloc de fer. Après, on court entre les cônes et on va chercher un boyau d’eau pour faire un arrosage sur une cible qu’on doit hisser sur 100 pieds. À la fin, on va traîner un mannequin », poursuit-il.

Il y a quatre catégories, soit féminine, hommes moins de 40 ans, hommes plus de 40 ans et hommes plus de 50 ans. Les femmes sont peu nombreuses à participer. Seulement quatre compétitrices étaient inscrites cette année.

De belles performances

Marie-Pier Dubé Fortin, pompière préventionniste au Service de protection incendie de Baie-Comeau, a démontré de quel bois elle se chauffe. Même si elle n’a pas réussi à battre son temps à l’épreuve du mannequin comme elle l’avait envisagé, la compétitrice a mérité la troisième place. Sa force mentale lui a permis de terminer l’épreuve malgré la douleur.

De son côté, Jean-Philippe Henry, aussi pompier préventionniste, a fait bonne figure. Dans la catégorie Hommes +40 ans, il a obtenu la troisième position ramenant lui aussi un trophée à la maison. Il a complété le parcours en 2 minutes 12 secondes.

Quant au chef aux opérations, Olivier Gauthier, il a réalisé une bonne performance pour une première compétition à son actif. Il a réussi à enregistrer un temps de 2 minutes 59 secondes.

À la course à relais, l’équipe nommée Southern 84 a terminé en quart de finale avec un chronomètre de 2 minutes 2 secondes.

Cette compétition amicale devient un dépassement de soi pour les pompiers baie-comois, mais c’est aussi une occasion de rencontrer des confrères d’autres régions. La majorité des participants viennent de la Côte-Nord, soit Fermont, Labrador City, Wabush. Les brigades industrielles d’Arcelor Mittal et de Fire Lake étaient aussi de la partie.

« C’est vraiment rassembleur comme événement, mentionne Olivier Gauthier. C’est une occasion de socialiser et d’échanger avec d’autres brigades incendies à travers le Québec, des brigades industrielles. Ce ne sont pas des services incendies avec qui on travaille au quotidien parce qu’ils sont loin. »

Pour Marie-Pier et Jean-Philippe, il s’agissait d’une quatrième expérience à la Compétition amicale de pompiers de Fermont. Olivier Gauthier a apprécié sa première compétition, mais il ne sait pas encore s’il répétera l’expérience. Il souhaite d’abord donner la chance à quelqu’un d’autre d’y participer.

D’autres événements plus compétitifs se tiennent chaque année sur le circuit Firefit. Quelques pompiers de Baie-Comeau ont pris part à celui de Montréal cet été, mais l’esprit de socialisation est moins présent, selon le chef aux opérations qui aimerait bien ramener une compétition amicale dans sa ville.