Élections municipales à Baie-Comeau : Sonia Gaudreau se présente dans La Chasse

Sonia Gaudreau annonce sa candidature dans le quartier La Chasse de Baie-Comeau, en vue des élections municipales du 2 novembre.

« Je suis convaincue que je peux apporter une contribution significative à ma ville », déclare la Baie-Comoise.

Sa première expérience politique s’est fait dans le quartier Trudel, lors de l’élection partielle de février 2023. Elle est arrivée deuxième, derrière Alain Charest. La même chose s’est produite lors de la partielle dans le quartier La chasse en décembre de la même année. C’est Odette Lavigne qui avait remporté.

« Chaque essai a été une opportunité d’apprendre sur l’appareil municipal et la politique de proximité », mentionne Sonia Gaudreau.

« Il y a énormément de besoins, de défis et d’enjeux de société, poursuit-elle. Si on veut traiter des dossiers, comme la crise du logement, les places en garderie, du fardeau fiscal des citoyens, de réfections de rues, d’attractivité, il faut d’abord fortifier la base par le développement économique de notre ville. »

Mme Gaudreau est participante citoyenne au Comité consultatif en environnement de la Ville de Baie-Comeau et possède une expérience en gestion.

« Je souhaite faire rayonner le quartier La Chasse à travers les défis qui nous attendent. Il faut continuer de parler de sécurité routière, de réfection de rues, d’aménagement d’espaces verts, de préoccupations des citoyens. Il y a encore tellement à faire », conclut-elle.