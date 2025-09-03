Fermeture temporaire du quai de Baie-Comeau

Par Anne-Sophie Paquet-T. 3:30 PM - 3 septembre 2025
Temps de lecture :

Le quai du Port de Baie-Comeau sera fermé au public jusqu'au 20 septembre en raison de réparations effectuées sur un navire amarré. Photo Port de Baie-Comeau

Le Port de Baie-Comeau a annoncé la fermeture temporaire de son quai au public jusqu’au 20 septembre inclusivement.

Cette mesure est nécessaire en raison d’opérations portuaires en cours.

« Le quai est fermé car un navire est actuellement à quai pour des réparations », a précisé Karine Otis, présidente-directrice générale du Port de Baie-Comeau.

La direction du Port remercie la population de sa compréhension et s’engage à informer la communauté dès la réouverture des installations.

Toute personne ayant des questions est invitée à communiquer directement avec l’administration portuaire.

