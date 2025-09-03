La Station Uapishka célèbre une décennie d’impacts sur le Nitassinan

Dix ans après son inauguration au cœur des monts Uapishka (Groulx) et du cratère Manicouagan, la Station Uapishka marque une étape importante de son histoire.

Du 2 au 4 septembre, les partenaires de la Station se sont réunis pour souligner ses réalisations et envisager l’avenir. C’était la première fois depuis sa création qu’un tel rassemblement avait lieu sur place.

Fondée grâce à l’alliance entre le Conseil des Innus de Pessamit (CIP) et la Région de biosphère Manicouagan-Uapishka (RBMU), la Station Uapishka s’est imposée comme un lieu de rencontre unique où se côtoient touristes, scientifiques et membres de la communauté innue.

Dix ans d’initiatives phares

Au cours de la dernière décennie, plusieurs projets marquants ont vu le jour :

– l’embauche et la formation de jeunes innus, souvent issus de parcours scolaires atypiques, pour favoriser leur intégration au marché du travail;

– l’organisation de séjours éducatifs avec des élèves de Pessamit et de la Manicouagan, accompagnés de biologistes et d’aînés autochtones;

– la mise en place d’un programme de surveillance territoriale et d’encadrement de la motoneige par des agents innus;

– un programme de sciences citoyennes permettant de documenter les impacts des changements climatiques;

– des infrastructures scientifiques, dont des antennes de communication et un abri-refuge en montagne, facilitant la recherche sur le territoire.

Pour Suzanne Charland, présidente de la Station et élue au CIP, cette aventure est avant tout « une façon de se réapproprier et occuper le Nitassinan, en plus de faire rayonner la culture innue ».

De son côté, Patrick Desbiens, vice-président de la Station et président de la RBMU, décrit la Station comme « un terreau fertile pour cohabiter autrement, pour apprendre ensemble et pour valoriser le territoire dans toute sa grandeur et sa complexité ».

Un nouveau sentier d’interprétation

Dans le cadre des festivités, la RBMU a inauguré un sentier d’interprétation de cinq kilomètres, doté de panneaux bilingues (français et innu-aimun) et d’un belvédère rappelant le patrimoine autochtone.

Le parcours met en valeur les territoires disparus sous le réservoir Manicouagan et vise à sensibiliser le public à la fragilité des écosystèmes.

Des projets pour l’avenir

Alors que la Station franchit ce cap symbolique, ses dirigeants planifient de nouveaux investissements. Parmi eux : le réaménagement de l’auberge principale, une optimisation énergétique et une identité innue affirmée.

La Station souhaite aussi consolider son rôle comme base logistique de recherche, notamment grâce à de récents protocoles d’entente avec l’Institut nordique du Québec et l’Université du Québec à Rimouski.

Avec dix années derrière elle, la Station Uapishka se projette ainsi vers l’avenir, forte de son rôle à la fois culturel, scientifique et communautaire au cœur du Nitassinan.

