Le meurtrier de Robert Pickton plaidera coupable

Par Sylvain Turcotte 4:30 PM - 3 septembre 2025
Temps de lecture :

Martin Charest, l’homme accusé du meurtre du tueur en série Robert Pickton, événement qui s’est produit en mai 2024 au pénitencier de Port-Cartier, compte plaider coupable.

C’est derrière des barreaux doubles du pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines, dans l’aile super max, que Martin Charest et son avocate, Me Sonia Bogdaniec, ont fait part de l’intention de plaider coupable et qu’il s’agissait d’une décision réfléchie, même si les accusations sont récentes.

L’homme de 52 ans a fait savoir à la cour supérieure, en ce mercredi 3 août, qu’il voulait que son plaidoyer soit enregistré le plus rapidement possible.

En raison des conditions lors de la comparution de Martin Charest en virtuel, dans un endroit non propice à être bien vu pour s’assurer de la validité, il n’a pas été possible d’enregistré le plaidoyer.

Me Bogdaniec avait tenté de mettre de la pression sur le Service correctionnel pour que son client soit amené dans un autre endroit, mais sans succès.

Le juge de la cour supérieure, Jean-Louis Lemay, entendra donc la demande du détenu le 25 septembre. Martin Charest a demandé à ne pas être transféré à Sept-Îles pour cette audience. Le juge vérifiera avec Service correctionnel du Canada pour de meilleures conditions pour enregistrer le plaidoyer.

D’ici cette date, les deux parties exposeront au juge les faits communs des événements.

La sentence minimale pour meurtre au premier degré est la perpétuité, avec une possible libération conditionnelle après 25 ans. « Il n’y a pas de négociation à avoir », a indiqué Me Mélissa Hogan du Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Le présumé meurtrier de Robert Pickton avait prémédité son geste, entend prouver la Couronne

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Fermeture temporaire du quai de Baie-Comeau

Baie-Comeau : plus de 100 enfants à la Grande Course des tout-petits

Un incendie suspect à l’école La Marée de Pointe-Lebel

Emplois vedettes

INSPECTEUR OU INSPECTRICE DE CHANTIER

Commission de la construction du Québec
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Fermeture temporaire du quai de Baie-Comeau

Consulter la nouvelle

Baie-Comeau : plus de 100 enfants à la Grande Course des tout-petits

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 3 septembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer