Mamu connectons ensemble! : un rendez-vous pour tisser des liens

La population de la Manicouagan est invitée à prendre part à la deuxième édition de Mamu connectons ensemble !, un événement communautaire qui se tiendra le samedi 13 septembre, de 10 h 30 à 13 h 30, au parc Manicouagan de Baie-Comeau.

Organisée par le comité issu de la mobilisation Manicouagan on s’attache 2,0, cette édition s’inscrit dans le cadre de la fête de quartier de Mgr Bélanger, portée par la conseillère municipale Joannie Lajeunesse.

Les organisateurs promettent une journée festive, inclusive et rassembleuse, mettant en lumière la diversité et l’importance des ressources communautaires de la région.

Découvertes et animations pour tous

Sur place, une variété d’organismes œuvrant dans les domaines de la santé, de l’entraide, des services sociaux, de la justice et de l’alimentation présenteront leurs services. Des producteurs locaux seront également au rendez-vous.

Les visiteurs pourront participer aux Circuits-découvertes, une activité qui permettra de mieux connaître les initiatives locales tout en ayant la chance de remporter des prix de participation. Un dîner communautaire gratuit sera servi par La Marmite partagée, favorisant ainsi un moment de convivialité.

En plus de ces découvertes, plusieurs animations viendront égayer la journée : pièce de théâtre, clowns, jeux gonflables, « tombe à l’eau » et autres activités destinées aux petits et grands.

Un rendez-vous pour toute la communauté

Que l’on soit nouvel arrivant, étudiant, parent, aîné ou jeune professionnel, l’événement se veut ouvert à tous. Les organisateurs y voient une occasion unique de tisser des liens et de mettre en valeur le rôle essentiel des organismes communautaires dans le bien-être collectif.

« Les ressources communautaires jouent un rôle clé dans le bien-être collectif de la Manicouagan. Présentes et accessibles, elles soutiennent les citoyens à travers une multitude de services adaptés aux réalités de chacun, contribuant ainsi à un tissu social fort, solidaire et vivant », rappelle le comité organisateur dans un communiqué.

La population est donc conviée en grand nombre à cette journée qui se veut un reflet de l’engagement et de la vitalité communautaire de la Manicouagan. En cas de pluie, l’activité sera remise au lendemain.