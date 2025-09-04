AquaBoreal à Baie-Trinité : quatre grands thèmes au cœur des questions

Dans son processus d’étude d’impact avec le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), AquaBoreal a tenu une séance d’information le 3 septembre à Baie-Trinité. Les questions de revalorisation et d’économie circulaire, d’emplois et de main-d’œuvre ainsi que sur l’électricité et le transport ont été soulevées à plusieurs reprises.

Notons que la séance a duré un peu plus de deux heures et a réuni 148 personnes sur place à Baie-Trinité et 25 l’ont suivie en ligne.

En plus d’avoir rassuré les citoyens sur les mesures d’atténuation pour le bruit, les odeurs, les émissions de gaz à effet de serre et le dynamitage, voici les grands thèmes discutés lors de cette soirée.

Revalorisation

Les principes de revalorisation des déchets et d’économie circulaire ont été largement discutés lors de cette rencontre, à laquelle Le Manic a assisté. Il y a eu des interrogations sur le volume d’eau pompé et rejeté, en plus des procédures des déchets solides du saumon.

« Concernant les boues, il va falloir recueillir au début des échantillons. On ne peut pas se fier sur des boues qui se font sur d’autres projets. Les premiers échantillons seront analysés pour trouver la bonne recette », explique Philippe St-Jean, porte-parole pour AquaBoreal.

Ce qui a été étudié, c’est d’utiliser le lieu d’enfouissement de Ragueneau.

La production d’huile de saumon faisait aussi partie des questions et une technologie est déjà utilisée par le groupe AquaBoreal, qui sera implanté dès le premier jour de la production.

« On a déjà plusieurs discussions […] pour l’économie circulaire. Plusieurs gens ont levé la main, plusieurs partenaires potentiels », ajoute M. St-Jean.

Le projet n’aura pas d’impact finalement sur l’eau potable, ce qui figurait parmi les inquiétudes.

Électricité

Plusieurs citoyens de Baie-Trinité s’inquiètent des enjeux d’électricité.

« Il y a deux ans, on a perdu l’électricité de façon importante. […] On manque souvent d’électricité, est-ce qu’on peut nous rassurer », demande Steve Gagné, propriétaire de l’épicerie de Baie-Trinité.

Pour répondre à cette question, une porte-parole d’Hydro-Québec sur place a mentionné que « l’analyse de la fiabilité du réseau est en cours ».

De plus, AquaBoreal ne semble pas inquiet en ce qui a trait à ses demandes en électricité dans ce projet. L’entreprise précise qu’avec la préautorisation du bloc énergétique, la Municipalité « est capable de connecter pour la première phase ». D’autres travaux devront toutefois être effectués pour la phase 2.

Main-d’œuvre

AquaBoreal affirme qu’elle priorisera la main-d’œuvre locale. « Notre objectif est d’avoir une main-d’œuvre 100 % locale. On a le défi de rendre ce projet attractif pour que les gens viennent s’établir pour travailler à Baie-Trinité », déclare Philippe St-Jean.

Ce dernier mentionne aussi, en répondant à une autre interrogation, que depuis le début du processus, il est question de formation. « Le Cégep de Baie-Comeau a été identifié dès le départ comme un centre de formation. »

« Il y aura aussi un plan pour former les gens de Baie-Trinité pour donner les outils pour bien travailler », ajoute-t-il. Ce sont 80 emplois pour la première phase du projet et 44 pour la deuxième.

Transport

Quel serait l’impact sur le transport, quel volume sera ajouté sur la route ? Voici une autre question qui a été dirigée vers AquaBoreal, qui prépare déjà sa phase 1, soit la construction de l’usine.

« Baie-Trinité et la Côte-Nord, c’est une région éloignée. […] On a déjà parlé avec des compagnies de transport et on va utiliser des camions qui vont venir livrer sur la Côte-Nord et retournent vides dans les grands centres », a répondu Léopold Landry, co-fondateur et président d’AquaBoreal.

Pour la première phrase, ce dernier parle d’un volume d’environ cinq camions par semaine, pour le transport du saumon. Un camion par semaine serait aussi nécessaire pour la nourriture du saumon.

