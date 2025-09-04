Eve Ringuette enchaîne les projets

L’Innue de Uashat mak Mani-utenam, Eve Ringuette, multiplie les projets artistiques, sans se déraciner de sa communauté. Que ce soit derrière la caméra ou devant, elle souhaite que de vivre de ses arts éventuellement.

Eve Ringuette fait partie de Pitago Stop, une série documentaire web de douze épisodes de onze minutes qui pourra être vue sur ICITOUT.TV et APTN en 2025-2026.

Elle a écrit et réalisé deux épisodes, en plus de jouer un rôle dans deux autres.

« C’est un documentaire qui se passe dans une halte touristique d’une communauté autochtone. C’est léger, avec l’humour autochtone, mais tout le monde peut se sentir interpellé », mentionne-t-elle.

Elle est ravie d’avoir eu la confiance de la société de production Nish Média, chapeautée par Sonia Bonspille Boileau (réalisatrice) et Jason Brennan (producteur et réalisateur), qui sont entre autres derrière Pour toi Flora. « Ce sont eux qui m’ont donné ma chance. »

La série Pitago Stop a été produite et réalisée que par des Autochtones.

En développement

Eve Ringuette a d’autres projets en développement. Côté télévisuel, il y a un celui d’une série adaptée du roman Norferville de l’auteur français Frank Thiliez, un drame policier qui penser à Schefferville.

L’Innue de Uashat mak Mani-utenam a eu l’aval de Encore Télévision pour que certaines problématiques tirées du livre soit changées, en raison de préjugés qu’elle trouvait défavorables. « Moi, j’adore Schefferville. Ce n’est pas vrai que le monde veut se sauver de là », soulève-t-elle.

Encore Télévision est en attente de fonds pour le développement de la série.

La femme de 38 ans travaille également sur une émission pour enfants (3 à 5 ans), Tshissinuapu, avec Trio Orange (producteur de Empathie). L’Institut Tshakapesh collaborera avec Eve Ringuette pour partager la langue et la culture innue.

Tshissinuapu, ça signifie « apprendre en observant ». « On est beaucoup de même chez les Innus. On apprend des autres. Ça fait partie de notre ADN », mentionne-t-elle.

Parmi ses autres projets, une émission de pêche en développement avec sa soeur Audrey Ringuette et Nish Média, un tournage pour URBEX en septembre en Colombie-Britannique, alors qu’elle visitera des endroits abandonnés avec un animateur, ainsi qu’un rôle dans une série dramatique qui sera tournée à l’automne 2026.

Chez nous

Si Eve Ringuette doit fréquemment se déplacer à l’extérieur de la région pour ses projets, et qu’elle peut compter sur un employeur compréhensif (Pêcheries Uapan), elle veut continuer de progresser « en restant chez nous. J’ai ma place dans le domaine sans aller dans les grands centres. »

Elle aimerait qu’il y ait toutefois plus de tournages dans la région et dans les communautés pour développer davantage la main-d’œuvre.

Éventuellement, elle aurait le goût vivre que de ses arts, elle qui dessine également. Dans les autres cordes à son arc, elle prête sa voix pour la version audio du livre Shuni de Naomi Fontaine.