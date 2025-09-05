Accident sur la 389 : deux blessés et circulation en alternance

Par Anne-Sophie Paquet-T. 7:51 PM - 5 septembre 2025
Temps de lecture :

Le camion lourd impliqué dans l’accident sur la route 389 s’est renversé au kilomètre 196, forçant une circulation en alternance. Photo Harold Michaud

Un accident impliquant un camion est survenu aujourd’hui en début de soirée sur la route 389, au kilomètre 196, dans le secteur de Rivière-aux-Outardes, à proximité de Baie-Comeau.

Selon la sergente Ève Joubert, porte-parole de la Sûreté du Québec, le camion aurait effectué une sortie de route. Deux personnes ont été blessées lors de la collision. Leur état n’a pas été précisé, mais on ne craindrait pas pour leur vie.

Le Ministère des Transports et de la Mobilité durable confirme que la circulation est actuellement en alternance dans ce secteur. L’entrave est en vigueur depuis 19 h 18 et sa durée demeure indéterminée. Les automobilistes sont invités à faire preuve de prudence et à prévoir des délais supplémentaires dans leurs déplacements.

Les autorités rappellent que la route 389, reliant Baie-Comeau à Fermont, est une voie où la vigilance est de mise en raison de sa configuration sinueuse et de la présence fréquente de véhicules lourds.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Circulation par alternance sur la 138 à Franquelin en raison d’arbres menaçants

Baie-Comeau : une collecte de denrées pour la rentrée scolaire

Pointe-aux-Outardes : un chemin pour contourner le pont

Emplois vedettes

INSPECTEUR OU INSPECTRICE DE CHANTIER

Commission de la construction du Québec
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Circulation par alternance sur la 138 à Franquelin en raison d’arbres menaçants

Consulter la nouvelle

Baie-Comeau : une collecte de denrées pour la rentrée scolaire

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 3 septembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer