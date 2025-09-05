Baie-Comeau : une collecte de denrées pour la rentrée scolaire

Par Johannie Gaudreault 3:00 PM - 5 septembre 2025
Temps de lecture :

La grande collecte de la rentrée se tient le 6 septembre dès 10 h dans les rues de Baie-Comeau. Photo L'Escale

Le Comptoir alimentaire L’Escale de Baie-Comeau appelle à la générosité en cette période de rentrée scolaire. Afin de donner un coup de pouce pour remplir les lunchs et le garde-manger des familles de la communauté, il organise une grande collecte de denrées, le 6 septembre.

Des bénévoles circuleront dans les rues de Baie-Comeau demain dès 10 h pour récolter des dons en argent ou en denrées alimentaires. Il est également possible d’apporter des dons directement au local de l’organisme. 

« Chaque don compte : conserves, collations santé, céréales, jus, pâtes, sauces… tout ce qui peut alléger le quotidien d’une famille fait une différence », indique le Comptoir alimentaire L’Escale sur ses réseaux sociaux.

Avec cette grande collecte, l’organisme espère aider les jeunes à commencer l’année du bon pied et surtout, le ventre plein. La rentrée scolaire est une période où la demande est forte au comptoir alimentaire.

« Merci de contribuer à bâtir une rentrée scolaire plus douce et égale pour tous les enfants de notre milieu. Ensemble, on nourrit l’avenir », conclut-il.

Vous ne savez pas quoi donner? Voici des idées.

Voici des exemples de ce qui peut être donné pendant la collecte. Photo L’Escale

