Deux nouvelles Ruches d’art voient le jour à Baie-Trinité et Port-Cartier

La créativité et l’inclusion prennent un nouveau souffle dans la région avec l’ouverture de deux Ruches d’art, l’une à Baie-Trinité et l’autre à Port-Cartier.

Ces espaces communautaires, inspirés d’un mouvement international, ont pour mission d’offrir à la population un lieu de création libre, accessible à tous, sans distinction d’âge, d’expérience ou de moyens.

À Baie-Trinité, la Ruche d’art sera installée à la bibliothèque municipale, sous la supervision d’Annie Deroy. L’ouverture officielle est prévue le jeudi 18 septembre à 16 h.

Du côté de Port-Cartier, l’espace prendra forme au 164, Portage des Mousses, au Phare Ressource de Réinsertion. Le projet est dirigé par Mélanie Dorion, en collaboration avec Bianca Gaudreault, de la MRC Sept-Rivières, et Marie-Eve Bélanger-Boulay, du CISSS de la Côte-Nord. L’inauguration se tiendra le vendredi 19 septembre à 15 h.

L’art comme catalyseur social

Les Ruches d’art se veulent bien plus qu’un lieu d’expression artistique. Matériaux fournis, ateliers spontanés et ambiance conviviale en font des environnements où l’art devient prétexte à la rencontre, à l’inclusion et à l’épanouissement collectif.

« Ce sont des projets porteurs de sens pour la communauté. Chaque Ruche d’art devient un véritable catalyseur de lien social, d’inclusion et de créativité », affirme Maude Roussel, agente de développement chez Loisir et Sport Côte-Nord et coordonnatrice du projet.

Une mobilisation collective

Ces initiatives sont rendues possibles grâce au soutien du ministère de la Culture et des Communications ainsi qu’à l’implication de plusieurs partenaires locaux. Loisir et Sport Côte-Nord assure la coordination du projet afin d’en garantir la vitalité et le bon déroulement.

Avec l’arrivée de ces deux nouvelles Ruches, la Côte-Nord s’ajoute au réseau grandissant de lieux où la créativité devient un vecteur de rapprochement et de partage.