Pointe-aux-Outardes : un chemin pour contourner le pont

En raison de la fermeture du pont municipal Émile-Lapointe, à Pointe-aux-Outardes, un chemin de contournement a été aménagé. Il est possible d’y circuler depuis le 1er septembre.

Le 14 août dernier, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a procédé à la fermeture préventive complète aux véhicules du pont municipal Émile-Lapointe, situé sur la rue de Baie-Saint-Ludger.

Un signalement de la municipalité a été fait en raison d’un bris. À ce moment, il était toujours possible de passer sur le pont à pied ou à vélo.

Le MTMD précise que les dommages touchent plusieurs diagonales du pont, qui aident à soutenir et stabiliser sa structure.

C’est le 22 août que le ministère a commencé la construction du chemin de détour temporaire.

Il se trouve à une dizaine de mètres du pont et comporte une seule voie. Il est construit en pierres dynamitées et recouvert de pierre concassée pour une surface stable et sécuritaire.

Il est difficile pour l’instant de déterminer la date de réouverture du pont. Même chose pour les coûts des travaux de réparation à réaliser sur le pont.

La construction du chemin de détour a nécessité des investissements d’environ 400 000 $.

Résidents sans chemin

La fermeture complète du pont a perturbé quelques citoyens. Selon le MTMD, 12 résidences, dont huit permanentes, se sont retrouvées enclavées à la suite de cet événement.

« Pendant la construction du chemin temporaire, la Municipalité avait mis à la disposition des citoyens des véhicules à la sortie du pont pour assurer leur mobilité », précise la conseillère en communication du MTMD, Marie-Ève Hébert.