Lancement du recrutement pour les Grands Prix de la CNESST sur la Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 4:00 PM - 6 septembre 2025
Temps de lecture :

Les Grands Prix de la CNESST sont en période de candidature. Photo CNESST

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) invite les entreprises et organismes de la Côte-Nord à soumettre leurs initiatives aux Grands Prix de la CNESST.

Les catégories Innovation et Promotion de la santé sont ouvertes aux candidatures jusqu’au 31 octobre 2025.

Le concours vise à mettre en valeur les organisations qui se démarquent en matière de prévention des accidents, de réduction des risques professionnels et de promotion de saines habitudes de vie au travail.

La catégorie Innovation récompense des réalisations concrètes et novatrices qui contribuent à prévenir ou à éliminer les dangers liés aux accidents de travail et aux maladies professionnelles. Quant à la catégorie Promotion de la santé, elle met de l’avant les initiatives qui favorisent le mieux-être physique et psychologique des travailleurs et travailleuses.

Les lauréats régionaux seront dévoilés en 2026 et pourraient accéder à la finale nationale prévue au printemps 2027 à Québec.

Selon la CNESST, participer au concours représente une occasion de valoriser les efforts réalisés en matière de santé et sécurité, tout en renforçant la fierté des équipes et l’attractivité de l’organisation.

La CNESST rappelle qu’elle offre un accompagnement aux employeurs et travailleurs en matière de normes du travail, d’équité salariale et de santé et sécurité.

Les personnes intéressées peuvent obtenir plus de renseignements et s’inscrire en ligne à l’adresse grandsprixcnesst.com.

