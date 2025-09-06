Un billet vendu sur la Côte-Nord remporte le Lotto Max de 50 M$

La chance a souri à un joueur nord-côtier. Le gros lot de 50 millions de dollars offert au tirage du Lotto Max du vendredi 5 septembre a été remporté grâce à un billet acheté dans la région.

Loto-Québec a confirmé tôt samedi matin que le billet gagnant de ce tirage historique a été vendu sur la Côte-Nord, propulsant ainsi un résident ou une résidente de la région dans le cercle très fermé des multimillionnaires québécois.

Les résultats complets sont disponibles sur le site de Loto-Québec, au lotoquebec.com. L’identité de la personne gagnante n’a pas encore été dévoilée, mais la société d’État invite celle-ci à communiquer avec son service à la clientèle afin d’entreprendre les démarches pour réclamer le lot.

Un record pour 2025

Depuis le début de l’année, Loto-Québec a remis plus d’un milliard de dollars en prix à travers la province, mais rarement une somme aussi importante a été associée à un billet nord-côtier. Le gain de vendredi constitue l’un des plus gros lots remportés au Québec en 2025.