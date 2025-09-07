Des parents en colère se rassemblent contre les restrictions budgétaires en éducation

Révoltés par les restrictions budgétaires en éducation, des parents d’élèves se sont mobilisés dimanche après-midi à Montréal pour faire entendre leur voix, mais surtout leur colère, sentant le système «à bout de souffle».

«Les parents ne sont pas dupes», a soutenu Geneviève Simon Potvin, mère de deux enfants au secondaire, lors d’un point de presse donné en matinée devant les bureaux du ministère de l’Éducation.

«On ne croit plus un seul mot de ce que le ministre dit quand il dit qu’il remet de l’argent dans les écoles. Ce qu’on voit sur le terrain, c’est un système qui a besoin d’un immense apport monétaire», a-t-elle indiqué.

La mère de famille fait partie du mouvement citoyen Uni-es pour l’école, qui a été mis sur pied en juin dernier par des parents d’élèves, en réaction à l’annonce de restrictions budgétaires d’au moins 570 millions $ imposées aux écoles publiques et privées de la province pour 2025-2026.

Face à la grogne, le gouvernement Legault avait finalement décidé quelques semaines plus tard d’injecter 540 millions $ supplémentaires pour les services aux élèves, à la condition que des efforts soient faits pour réduire les dépenses.

«On ne le répétera jamais assez, l’Éducation est notre grande priorité. C’est factuel, on investit massivement comme aucun autre gouvernement ne l’a jamais fait», a affirmé par courriel le cabinet du ministre Bernard Drainville.

Le cabinet du ministre a notamment mentionné que le budget en éducation a augmenté de près de 60 % depuis 2018. Il a toutefois reconnu qu’il «demande aux centres de services scolaires des efforts administratifs nécessaires, tout en préservant les services aux élèves.»

Le rassemblement organisé dans la métropole est loin d’être le premier. Près d’une cinquantaine d’actions similaires se sont déjà tenues à travers la province au courant de l’été.

«On dénonce les compressions budgétaires en éducation, non seulement celles qui ont été annoncées en juin, mais celles des dernières décennies», a expliqué Mme Simon Potvin.

«En tant que parents, on est inquiets. On sait que les compressions ont fait mal et on n’a pas encore le fin mot de l’histoire», a souligné celle qui est aussi présidente d’un comité de parents en Estrie.

Pour Adam Pétrin, père de deux enfants et enseignant au niveau collégial, «l’hémorragie n’est pas terminée».

Si la prestation en classe n’est pas directement impactée par les restrictions, ce n’est pas le cas pour tout ce qui est considéré comme indirect à la classe, comme les psychologues, les éducateurs spécialisés ou encore les conseillers pédagogiques.

«Ce n’est pas nécessairement des situations qui se voient parce qu’au final, les prestations en classe se donnent parce que les enseignants le prennent sur eux, mais cela créé une pression sur le personnel enseignant», a-t-il mentionné.

«Même si on nous répète que c’est des coupures indirectes, ça crée une surtâche», a précisé l’enseignant.

Il a pris en exemple le manque de personnes au service de reprographie dans son cégep, ce qui retarde parfois les photocopies dont l’enseignant peut avoir besoin, lui rajoutant la tâche supplémentaire de les faire lui-même pour les avoir à temps.

Les parents n’ont qu’une seule demande: qu’un réinvestissement majeur ait lieu en éducation et de façon durable. Et ils comptent le faire entendre jusqu’à ce qu’il ait lieu ou que des élections se tiennent.

«Ce n’est pas la dernière fois que vous allez entendre parler de nous», a affirmé M. Pétrin.

Des syndicats et des organismes communautaires étaient au rassemblement, tout comme la co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, qui était accompagnée d’autres membres de son parti.

«C’est très important pour Québec solidaire et pour moi d’être présents auprès des gens qui tiennent nos écoles publiques à bout de bras et auprès des parents qui souffrent parce que leurs enfants n’ont pas les services auxquels ils ont le droit», a-t-elle mentionné en entrevue avec La Presse Canadienne.