La saint Étienne et moisson-partage à l’église de Franquelin

Par Johannie Gaudreault , Johannie Gaudreault jgaudreault@journalhcn.com 8:00 AM - 7 septembre 2025
Temps de lecture :

L’église de Franquelin tiendra sa moisson-partage les 12 et 13 septembre. Photo courtoisie

L’église de Franquelin renoue avec sa traditionnelle journée de financement d’automne, initiée il y a plusieurs années.

Les 12 et 13 septembre, grâce à la générosité des personnes qui cultivent des jardins ou qui confectionnent de bons mets dans leur cuisine, l’église offrira ces produits au profit de ses activités paroissiales. 

Ce n’est pas tout. À cette vente s’ajoute désormais un spectacle-bénéfice avec des artistes et un conteur local. Il se tiendra de 19 h à 22 h le vendredi 12 septembre dans l’église. 

Le lendemain, dès 9 h, il sera possible de se procurer les délicieux produits mis en vente dans la salle abbé Charles Doyon. À 11 h 30, un dîner hot-dogs et du maïs seront servis.

En après-midi, à 13 h, aura lieu un bingo cadeaux avec de nombreux prix offerts par Michel Lévesque. La messe de la saint Étienne est prévue à 15 h 30 et c’est après la célébration que le tirage du moitié-moitié sera effectué. La personne gagnante est assurée de recevoir plus de 600 $, selon Jean-Émile Valois.

« Bienvenue et merci de votre participation qui nous permet de continuer notre mission comme catholiques à Franquelin », conclut M. Valois, un des organisateurs.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Un billet vendu sur la Côte-Nord remporte le Lotto Max de 50 M$

Lancement du recrutement pour les Grands Prix de la CNESST sur la Côte-Nord

Cégep de Baie-Comeau : la clinique-école est de retour

Emplois vedettes

INSPECTEUR OU INSPECTRICE DE CHANTIER

Commission de la construction du Québec
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Un billet vendu sur la Côte-Nord remporte le Lotto Max de 50 M$

Consulter la nouvelle

Lancement du recrutement pour les Grands Prix de la CNESST sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 3 septembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer