Le Conseil des bassins Manicouagan tient sa première assemblée 

Par Karianne Nepton-Philippe 1:00 PM - 7 septembre 2025
Temps de lecture :

Les six membres du conseil d'administration du Conseil des bassins Manicouagan : Alexandre Larouche, Samuelle Durocher, Mathias Borel, Philippe Boudreau, Dany Rousseau et Simon Gauthier.  Photo Karianne Nepton-Philippe

Le Conseil des bassins Manicouagan établit ses bases dans la région. L’organisme, créé par un groupe de citoyens, a tenu son assemblée de fondation le 6 septembre. 

Avec quelque 20 membres réunis au café L’Infuseur à Baie-Comeau, les administrateurs provisoires ont passé en revue les règlements généraux. 

Des discussions ont été amorcées concernant le statut de membre et d’administrateur, en plus de discussions sur le fonctionnement des assemblées de l’organisme. 

Se faire connaître

Ce nouvel organisme, créé en juin, a pour objectif d’acquérir de la visibilité et de rencontrer des partenaires.

« On a le mandat de faire connaître l’organisme, donc de faire des démarches auprès des médias et différents organismes. L’idée est aussi de se faire connaître auprès de la population, car on vient combler un vide, mais un vide qui existe depuis tellement longtemps », soutient un des citoyens fondateurs, Philippe Boudreau. 

L’organisme est, entre autres, allé à la rencontre de la RMBMU ainsi que différents entrepreneurs désirant s’installer dans la région. 

Sa mission : mobiliser les intervenants du milieu autour des enjeux socioenvironnementaux et promouvoir une gestion durable et équitable des ressources.

Conseil d’administration 

Un premier conseil d’administration a été nommé au terme de cette assemblée. 

Six membres le composent, soit Alexandre Larouche, Samuelle Durocher, Mathias Borel, Philippe Boudreau, Dany Rousseau et Simon Gauthier. 

