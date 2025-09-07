Moisson de médailles pour l’équipe Mon Vélo

Par Anne-Sophie Paquet-T. 4:00 PM - 7 septembre 2025
L'équipe Mon Vélo a récolté un nombre record de podiums, de médailles et de trophées cette saison. Photo Dominic Martin

Les cyclistes de Baie-Comeau ont frappé fort pour clore la saison 2025 de la Coupe du Québec de vélo de montagne, les 30 et 31 août. L’équipe Mon Vélo a enchaîné les victoires et signé l’une de ses plus belles récoltes en un seul week-end.

Samedi, cinq athlètes locaux sont montés sur la plus haute marche du podium : Léon Bernier (U15), Émy Robert (Développement 15-18), Anaïs Bélanger (U17 experts), Élisabeth Martin (juniors experts) et Rudy Brochu (maîtres experts 45-54 ans).

Le jeune Léon Bernier a particulièrement retenu l’attention en remportant sa toute première victoire provinciale.

Dimanche, il a ajouté une 2place en XCO et terminé la saison au 2rang cumulatif de sa catégorie.

Dimanche, Émy Robert et David Bellavance (45-54 sport) ont poursuivi la série dorée en décrochant chacun une médaille d’or, tandis qu’Alexis et Vincent Lévesque ont confirmé leur régularité avec de nouveaux podiums.

Des classements cumulatifs

La saison 2025 s’est aussi distinguée par un record : huit athlètes du club ont terminé parmi les trois premiers de leur classement cumulatif provincial.

Les frères Alexis (U11) et Vincent Lévesque (U13) ont tous deux pris le 2rang. Anaïs Bélanger (U17 experts) conclut 2e au Québec et 6e au pays. Élisabeth Martin termine 2e au Québec et figure dans le top 20 mondial UCI chez les 17 ans. Rudy Brochu prend le 3e rang chez les maîtres experts 45-54 ans.

Au-delà des podiums, plusieurs jeunes, dont Daphnée Gagnon et Éliana Bellavance, ont multiplié les tops 5 et 10, annonçant une profondeur prometteuse pour l’avenir.

Les athlètes auront l’occasion de conclure leur saison à domicile le 14 septembre, alors que le circuit régional Mon Vélo fera escale dans les sentiers du cégep de Baie-Comeau.

