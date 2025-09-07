Spectacle interactif pour enfants à la bibliothèque Alice-Lane

Par Johannie Gaudreault 3:00 PM - 7 septembre 2025
Rosette la mouffette trouve l’école grande… et son sac d’école aussi ! Elle présentera le spectacle Comment c’est, l’école? à la bibliothèque Alice-Lane le 26 septembre. Photo Myranda Plourde

La Bibliothèque Alice-Lane de Baie-Comeau accueillera, le 26 septembre à 15 h 45, un spectacle théâtral interactif destiné aux enfants de 2 à 8 ans. 

Présentée par la compagnie La petite Valise, l’activité mettra en scène la comédienne Patricia Goulet, qui incarnera le personnage de Rosette à travers un jeu mêlant marionnettes et accessoires.

Conçu pour stimuler la participation du jeune public, le spectacle invite les enfants à bouger, danser et chanter tout en développant leur imaginaire et leur esprit critique.

Le texte et la mise en scène sont signés par Julie-Paule Ferron, en collaboration avec Patricia Goulet, tandis que l’habillage sonore est assuré par Antoine Vrana.

La représentation, d’une durée d’environ 45 minutes, est gratuite, mais l’inscription est requise en communiquant au 418 296-8304.

L’événement se tiendra à la Bibliothèque Alice-Lane, située au 6, avenue Radisson, à Baie-Comeau.

