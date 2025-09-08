La caserne de Chute-aux-Outardes ouvre ses portes aux familles

La caserne de pompiers de Chute-aux-Outardes a accueilli samedi des dizaines de familles à l’occasion de sa journée portes ouvertes, un événement annuel organisé à tour de rôle dans chacune des casernes de la péninsule de la Manicouagan.

Les citoyens ont pris part aux activités, qui misaient particulièrement sur le plaisir des enfants. Jeux gonflables, maquillage, visite des camions, petit parcours ludique et même la possibilité de manier un boyau pour simuler l’extinction d’un feu étaient à l’honneur.

« C’est vraiment familial, et les enfants adorent », a résumé un parent présent sur place, venu avec ses enfants.

Une rotation annuelle

Chaque année, une caserne différente reçoit le public. Après Ragueneau et Pointe-aux-Outardes lors des éditions précédentes, c’était au tour de Chute-aux-Outardes d’ouvrir ses portes cette année.

La péninsule compte désormais quatre casernes, soit Pointe-aux-Outardes, Chute-aux-Outardes, Ragueneau et bientôt Pointe-Lebel.

« On fait une rotation d’une caserne à l’autre pour que chaque communauté puisse découvrir son service incendie », a expliqué Philippe Beaudet, directeur du service incendie de la péninsule.

Recrutement et prévention

L’événement n’était pas qu’une fête pour les enfants, il visait aussi la sensibilisation du public et le recrutement. Des tirages d’avertisseurs de fumée ont eu lieu, et les citoyens ont pu poser leurs questions aux pompiers.

« Beaucoup veulent en savoir plus sur l’équipement et quand on leur explique l’utilité de chaque véhicule, ils comprennent mieux pourquoi on en a autant », a indiqué le directeur.

La réalité des pompiers

Le service incendie de la péninsule de la Manicouagan repose sur une trentaine de pompiers à temps partiel, en plus de deux employés à temps plein soit, le directeur et un préventionniste.

« Comme les pompiers ont tous un autre travail, on a souvent un défi de disponibilité, surtout le jour en semaine », a-t-il précisé.

En soirée, de nuit ou la fin de semaine, les effectifs sont plus facilement mobilisables.

Depuis 2019, les municipalités de Chute-aux-Outardes, Ragueneau et Pointe-aux-Outardes ont regroupé leurs services incendie, simplifiant la gestion et permettant une meilleure coordination.

Une entente temporaire est aussi en place avec Pointe-Lebel, en attente d’une intégration complète.

Des équipements adaptés

Les visiteurs ont pu découvrir les différents véhicules utilisés par les pompiers, adaptés aux réalités locales. En plus des autopompes et véhicules de commandement, le service compte des camions-citernes essentiels dans les secteurs sans réseau d’aqueduc complet.

« On a aménagé des points d’eau et des bassins, dans lesquels les camions vont puiser pour alimenter les autopompes », a expliqué M. Beaudet.

Si la rotation se maintient, c’est la caserne de Ragueneau qui accueillera les portes ouvertes l’an prochain.

Notons que la caserne du secteur Mingan à Baie-Comeau avait elle aussi ouvert ses portes samedi pour les familles.

Les jeunes visiteurs ont pu s’initier au maniement du boyau, sous la supervision de Philippe Beaudet, directeur du service incendie de la péninsule de la Manicouagan. Photo Anne-Sophie Paquet-T.