La Grande Marée Danse dévoile sa programmation

Tadoussac va vibrer au rythme de la Grande Marée Danse cette année qui enclenchera sa 6e édition du 14 au 16 novembre. Le thème : l’exploration de la diversité culturelle québécoise.

Comme tous les deux ans, la Grande Marée Danse regroupe des professionnels de haut niveau et des amateurs de danses et de rythmes dans le village de Tadoussac pour une fin de semaine tout en mouvement avec le public.

« Se déroulant sur trois jours, l’événement de cette année contribuera au roulement et à la diversité de l’économie locale en invitant plusieurs artistes et rassemblera les citoyens dans un esprit de créativité et de partage, par des formations pour tous les niveaux, des démonstrations et des in situ, des spectacles et des soirées participatives », fait savoir la directrice générale et artistique de l’événement, Sylvie Mercier.

Parmi les ateliers qui se déroulent tout au long de la fin de semaine avec quatre classes pour tous les niveaux, on retrouve des percussions corporelles à la brésilienne, des danses et rythmes de la Guinée, de la gigue et de la danse traditionnelle québécoise ainsi qu’un atelier de rythme et musicalité.

L’organisation a également préparé des activités phares telles qu’une sortie de laboratoire du projet « Ode à Barba » en collaboration avec Karine Chiasson des Malchaussées et Sylvie Mercier de Bourask, accompagnées de Lu Horta, membre de Barbatuques.

Il y aura aussi la veillée de danse traditionnelle, une activité de jeu et l’improvisation de danse, voix et percussion corporelle, ainsi qu’une soirée à micro ouvert où le public sera invité à présenter ses créations.

« Bien sûr, comme chaque année, nous réservons plusieurs surprises au public tout au long de cette fin de semaine », promet la directrice.