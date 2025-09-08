La population au rendez-vous pour les Portes ouvertes Mangeons local

Plus de 3 500 personnes ont répondu à l’invitation de l’Union des producteurs agricoles (UPA) dans la région de la Capitale-Nationale–Côte-Nord à l’occasion de la 21e édition des Portes ouvertes Mangeons local, tenue le 7 septembre.

Les visiteurs ont eu l’occasion de découvrir l’une des six fermes hôtes du territoire et de rencontrer les artisans derrière la production locale, dont la Ferme Manicouagan à Pointe-Lebel, seule à avoir ouvert ses portes sur la Côte-Nord.

Organisé par l’UPA depuis 2003, cet événement familial gratuit est devenu un rendez-vous incontournable pour rapprocher la population des réalités agricoles.

En plus de l’accueil sur les fermes, les participants pouvaient assister à des démonstrations, rencontrer des experts comme des agronomes, déguster des produits régionaux et visiter de petits marchés de producteurs.

Dans la région, six entreprises agricoles ont ouvert leurs portes : l’Arc-en-ciel du Paradis dans Portneuf, Safran Nordique dans Charlevoix, la Ferme Manicouagan sur la Côte-Nord, ainsi que trois fermes urbaines de Québec, soit Apikol, les Jardins Versatiles et la Ferme Décembre.

Le président de la Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord, Yves Laurencelle, a tenu à souligner la mobilisation des producteurs et des bénévoles.

« Je tiens à remercier les productrices et les producteurs hôtes ainsi que les bénévoles qui ont rendu possible l’organisation et le succès de cet événement. Dans notre région où ville et campagne se côtoient, il est essentiel de mettre en lumière la passion et le travail de nos agricultrices et agriculteurs », a-t-il affirmé.

Pour sa part, Martin Caron, président général de l’UPA, a rappelé la portée provinciale de cette activité.

« Depuis 21 ans, les Portes ouvertes Mangeons local permettent à la population d’aller à la rencontre des productrices et producteurs agricoles et forestiers du Québec et de découvrir la richesse de leur savoir-faire. Cette tradition est non seulement une célébration de la qualité exceptionnelle des aliments d’ici, mais aussi un rappel du rôle essentiel que jouent nos fermes dans la vitalité de nos régions. »

À l’échelle du Québec, 56 fermes ont participé à cette 21e édition, accueillant plus de 45 000 visiteurs.

La Ferme Manicouagan a ouvert ses portes à la population le 7 septembre. Photo UPA