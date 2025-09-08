Plus de 65 activités offertes aux 50 ans et plus cet automne

L’Association pour le développement des aînés et aînées à l’UQAR (ADAUQAR) lance une programmation automnale riche et variée qui comptera plus de 65 formations, conférences et visites destinées aux personnes de 50 ans et plus.

Accessibles, diversifiées et de qualité, ces activités se veulent à la fois stimulantes et agréables pour les participants en provenance du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine et du secteur ouest de la Côte-Nord.

Les formations sont regroupées en cinq grands volets : Bien vieillir en santé, Bien vieillir financièrement, Informatique, Langues, ainsi que Culture, société et loisirs. Les bénévoles de l’ADAUQAR ont misé sur une offre qui répond à différents intérêts, allant de l’entretien des capacités cognitives à la découverte culturelle.

La programmation mettra en vedette des conférencières et conférenciers connus tels que Michel Lagacé, Jean-François Lisée, Alexandre Couture Gagnon, Georges Gaudet et Martin-Hugues St-Laurent.

Selon l’activité choisie, les participants pourront y assister en présence dans certaines villes, à distance sur Zoom ou en mode comodal, combinant participation sur place et en ligne.

La première conférence du vendredi de la session est prévue le 19 septembre à 13 h 30 via la plateforme Zoom. Elle s’intitule « L’Alliance de l’énergie de l’Est, un partenaire incontournable de l’énergie renouvelable » et elle sera animée par Michel Lagacé, maire de Saint-Cyprien et préfet de la MRC de Rivière-du-Loup.

Des activités ouvertes à tous

Nouveauté cette année : les conférences et visites sont accessibles à l’ensemble de la population, moyennant une contribution variant selon le statut du participant : 5 $ pour les membres de l’ADAUQAR, 10 $ pour les membres d’organismes partenaires et 15 $ pour les non-membres.

Des incontournables de retour

Très populaires avant la pandémie, les formations Musclez vos méninges ! reviennent dans sept villes de la région, en plus d’être offertes en ligne. Elles visent à stimuler la mémoire et les capacités intellectuelles dans un esprit ludique.

Bien vieillir financièrement

Un nouveau volet intitulé Bien vieillir financièrement fait également son apparition. Il s’agit d’une série de webinaires réalisés en partenariat avec Desjardins Courtage en ligne et Desjardins, qui permettront aux aînés de mieux s’outiller en matière de gestion financière.

Pour s’inscrire

La programmation complète de l’automne 2025 est disponible au www.adauqar.ca. L’inscription est obligatoire pour toutes les activités, même celles offertes gratuitement.

Une séance gratuite sera offerte le 9 septembre à 13 h 30 afin d’en savoir plus sur les activités de la session d’automne 2025. Plusieurs animateurs seront présents et pourront répondre aux questions. L’inscription est obligatoire et la séance se tiendra sur Zoom.

Pour plus de détails, il est aussi possible de communiquer avec Élizabeth Rioux au 1 800 511-3382, poste 1661, ou par courriel à info@adauqar.ca.