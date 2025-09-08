Sylvie Charest fait rayonner la Côte-Nord au 10 km de Rimouski

Sylvie Charest de Pointe-Lebel a franchi la ligne d’arrivée du 10 km Brunet de Rimouski en 57 minutes 27 secondes, signant une performance remarquée.

Ce chrono lui a valu la 14e place dans la catégorie F50-59, qui comptait plus de 90 participantes. Il s’agit aussi de son meilleur résultat sur le circuit depuis trois ans, fruit d’une discipline et d’une persévérance constantes à l’entraînement.

L’inspiration d’une passionnée

Dans une ambiance à la fois conviviale et compétitive, Sylvie Charest a démontré qu’il est possible de repousser ses propres limites à tout âge.

Elle incarne la vitalité et la passion des athlètes nord-côtiers de 50 ans et plus, devenant une source d’inspiration non seulement pour sa génération, mais aussi pour l’ensemble de la communauté sportive régionale.

Cap sur les Jeux FADOQ

L’histoire sportive se poursuit puisqu’elle prendra part à la 32e finale provinciale des Jeux FADOQ, du 23 au 25 septembre à Laval.

Elle y représentera la Côte-Nord dans l’épreuve du 5 km, un rendez-vous qui rassemblera des centaines d’athlètes de 50 ans et plus venus des quatre coins du Québec.