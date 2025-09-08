Traverse Rimouski-Forestville : les quais des deux rives passent aux mains du promoteur

Le projet de relance de la traverse Rimouski–Forestville vient de franchir une étape cruciale. Le promoteur Louis-Olivier Carré, président du Groupe Rilec, a confirmé l’acquisition des infrastructures portuaires existantes des deux rives du Saint-Laurent.

Cette transaction permettra de les adapter en vue d’accueillir un nouveau navire dont la mise en service est prévue pour mai 2026.

Une affiche officielle a d’ailleurs été installée sur le bâtiment d’accueil de Rimouski. Arborant l’image du futur navire et le slogan « En route pour 2026 », elle marque la volonté commune des partenaires, soit la Corporation de liaison maritime Rimouski-Forestville, le gouvernement du Québec et le promoteur, de concrétiser ce service de transport maritime jugé essentiel.

« Ce nouvel investissement démontre notre engagement et notre sérieux. Par contre, la réussite complète du projet repose sur un partenariat solide entre l’OBNL et le gouvernement du Québec. Ensemble, nous pouvons assurer une relance durable, sécuritaire et bénéfique pour tous », a affirmé M. Carré, par voie de communiqué.

Un projet collectif pour la Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent

La Corporation de liaison maritime Rimouski-Forestville joue un rôle central dans le projet. Elle coordonne les actions avec les municipalités et Québec, supervise la planification et le suivi des travaux, et veille à la viabilité opérationnelle et financière du service.

De son côté, le gouvernement du Québec demeure un partenaire incontournable, en fournissant le cadre réglementaire et l’appui nécessaire à la réussite du projet.

Retombées attendues

La reprise du service de traversier Rimouski–Forestville apportera plusieurs bénéfices, selon le promoteur :

– une meilleure connectivité entre la Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent ;

– des gains pour les transporteurs et entreprises régionales ;

– une chaîne d’approvisionnement renforcée ;

– une mobilité accrue pour les citoyens et les touristes ;

– une réduction de l’empreinte carbone grâce à moins de kilomètres parcourus par la route ;

– un service complémentaire aux autres traverses du Saint-Laurent.

Prochaines étapes

La modernisation des infrastructures portuaires de Rimouski et de Forestville constitue désormais la priorité. Des rencontres ont déjà eu lieu avec la Société portuaire Bas-Saint-Laurent – Gaspésie afin de définir les étapes de mise à niveau.

La communauté de Forestville et l’ensemble de la Côte-Nord suivent avec intérêt ce dossier, qui représente un levier important pour l’économie régionale et la mobilité des citoyens.