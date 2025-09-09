Baie-Comeau : un nouveau système de facturation d’électricité

Par Karianne Nepton-Philippe 6:07 AM - 9 septembre 2025
Temps de lecture :

La Ville de Baie-Comeau a passé une résolution sur cette entente lors de sa séance du conseil du 8 septembre. Photo Karianne Nepton-Philippe

Baie-Comeau se dote d’un « système de facturation plus moderne » pour la gestion des compteurs d’électricité. Pour ce faire, elle s’associe à un groupe de plusieurs Villes au Québec pour répartir les frais. 

Un rassemblement se crée entre les villes d’Alma, Amos, Coaticook, Joliette, Magog, Saguenay et Baie-Comeau. 

« Sous la supervision d’un leader, qui est la municipalité de Saguenay, ils développent un produit et on se regroupe ensemble », explique d’abord le directeur général de Baie-Comeau, François Corriveau. 

Un changement de facturation

Actuellement, la Ville utilise les servives d’une firme de l’Ontario, peu adaptée aux réalités du Québec, mentionne M. Corriveau.

De plus, avec le gouvernement qui se dirige vers une tarification à la demande, la Ville de Baie-Comeau ne se voit pas prête à faire face à ce type de changement. 

C’est la même chose pour l’ensemble des municipalités du Québec, membres de l’Association des distributeurs d’électricité du Québec. 

« Ce n’est pas un gros marché, le marché d’une Ville qui a un service de distribution d’électricité et qui doit avoir un logiciel pour gérer sa tarification », ajoute M. Corriveau. 

Réseau indépendant

« On collabore avec d’autres municipalités qui opèrent, comme nous, un réseau électrique indépendant », précise de son côté le maire, Michel Desbiens. 

« En mettant nos ressources en commun, nous pourrons partager les coûts et bénéficier d’un meilleur pouvoir d’achat », ajoute-t-il. 

Partage de la facture

L’estimation préliminaire de la valeur totale du contrat de service pour les sept Villes est de 660 000 $ et les parties s’engagent à diviser les coûts entre elles.

Le contrat n’a pas encore été finalisé, donc le système n’est pas encore en place. 

