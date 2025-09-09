Chasse à l’orignal : des changements attendus en 2026

Après plus de 10 ans sans révision complète, Québec s’apprête à annoncer un plan de gestion modernisé de l’orignal.

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) s’apprête à dévoiler un nouveau plan de gestion de l’orignal, qui entrera en vigueur à l’automne 2026. L’annonce officielle est prévue au cours des prochaines semaines par le ministre responsable.

Attendue depuis plusieurs années, cette révision vise à adapter les modalités de chasse et de conservation à la réalité actuelle des populations d’orignaux.

« L’élaboration du plan de gestion suit l’échéancier prévu. Les consultations sur les actions et les modalités sont terminées et les recommandations ont été présentées aux autorités. Les textes réglementaires sont en préparation », confirme Daniel Labonté, relationniste au MELCCFP.

Une révision devenue nécessaire

Le précédent plan de gestion de l’orignal avait été conçu pour la période 2012-2019. Reconduit à plusieurs reprises depuis 2020, il ne reflète plus l’état actuel des cheptels ni les enjeux régionaux, selon le porte-parole.

« La situation de plusieurs populations d’orignaux ayant changé depuis 2012, une révision complète des enjeux liés à la gestion de l’orignal a été jugée nécessaire », explique M. Labonté.

De manière générale, un plan de gestion a pour objectif de maintenir un équilibre entre la conservation de l’espèce et sa mise en valeur, notamment par la chasse sportive.

Les changements précis qui seront apportés n’ont toutefois pas encore été dévoilés. Toutefois, certaines mesures ont fuité au cours des dernières semaines notamment quant au tirage au sort qui serait mis en place partout dans la province. Les détails des actions et des modalités, incluant les questions liées au tirage au sort, seront présentés lors de l’annonce.

Un processus consultatif élargi

L’élaboration du futur plan a reposé sur une vaste consultation, qui a permis de recueillir les avis de nombreux acteurs concernés par la gestion de l’orignal.

« L’élaboration du plan de gestion a inclus des consultations des membres de tables nationale et régionales de la faune et des communautés autochtones, lesquels ont été impliqués dès l’amorce des travaux », souligne Daniel Labonté.

Ce processus a porté sur trois aspects : l’identification des enjeux et préoccupations, l’établissement d’orientations et d’objectifs en réponse à ces enjeux, ainsi que l’élaboration d’actions concrètes. Au total, 10 membres de la Table nationale de la faune, 15 tables régionales regroupant 114 organismes, ainsi que les communautés autochtones ont été consultés.

Une mise en œuvre en 2026

Les modifications prévues entreront en vigueur à temps pour la saison de chasse 2026. « Les changements apportés aux modalités encadrant la chasse à l’orignal découlant du nouveau plan de gestion entreront en vigueur à l’automne 2026 », confirme M. Labonté.

La Côte-Nord : un cheptel en santé

Si certaines régions du Québec connaissent une baisse du nombre d’orignaux, la Côte-Nord se distingue par la vigueur de son cheptel. En 2024, un total de 1 994 orignaux a été récolté dans la région, soit 1 709 mâles, 178 femelles et 107 veaux.

« Le succès de chasse total de 14 % par permis ou 28 % par groupe de deux chasseurs, supérieur à la moyenne des dernières années, place les zones de chasse de la région parmi celles ayant le succès de chasse le plus élevé au Québec », précise M. Labonté.

La zone 18 a d’ailleurs connu une année record, avec une récolte élevée et un succès de chasse supérieur à la moyenne provinciale. De son côté, la zone 19 connaît une remontée depuis 2021, après quelques années plus difficiles. Le nombre d’orignaux abattus y est en augmentation, tout comme le succès de chasse, particulièrement chez les mâles adultes.

« Les différents indicateurs suggèrent que le cheptel d’orignaux de la zone 18 poursuit sa croissance, ce qui se traduit par un succès de chasse supérieur à la moyenne provinciale. La zone de chasse 19 se classe aujourd’hui parmi les zones ayant le meilleur succès de chasse au Québec », souligne le relationniste.