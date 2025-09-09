Pointe-Lebel : André Bossé ne sollicitera pas un nouveau mandat

Le maire de Pointe-Lebel, André Bossé, ne se représentera pas lors du prochain scrutin municipal.

« J’aimerais continuer, mais je ne pourrais pas donner mon 100% et je ne veux pas faire mon travail à moitié », déclare-t-il, expliquant qu’il a plusieurs autres obligations.

Alors qu’il est toujours actif dans son entreprise, Rembourrage Bossé.

Rappelons que M. Bossé a été élu par acclamation, en septembre 2024, lors d’une élection partielle à la suite du décès de l’ancienne mairesse Michelle Martin.

« Je suis fier de ce qu’on a réussi à accomplir en un an », souligne-t-il. Des projets, comme le service d’aqueduc dans les parcs, sont sur la bonne voie.

D’après André Bossé, de nouveaux visages pourraient faire leur entrée au sein du prochain conseil municipal. Plusieurs conseilleurs ne souhaitent pas se représenter, dit-il.