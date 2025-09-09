Pointe-Lebel : une première candidature pour le poste de maire

Par Karianne Nepton-Philippe 12:00 PM - 9 septembre 2025
Temps de lecture :

André Foster présente sa candidature au poste de maire de Pointe-Lebel aux prochaines élections municipales. Photo courtoisie

Après l’annonce de l’actuel maire de Pointe-Lebel, qui ne se représente pas, André Foster est le premier à lever la main. Il démontre son intention de se présenter aux élections municipales pour devenir le prochain maire de la municipalité. 

« J’avais déjà l’intention de me présenter, mais à titre de conseiller à Pointe-Paradis. Finalement, vu qu’André Bossé m’a dit qu’il ne continuait pas, je me lance », mentionne-t-il. 

André Foster habite Pointe-Lebel depuis 17 ans. Il a travaillé pendant 34 ans chez Hydro-Québec, dont 29 ans à Manic-Cinq. 

« Mon but, je ne dirais pas que c’est de changer les choses, car on sait que c’est difficile de tout changer. Mais les gens ici, on sent que notre conseil ne s’occupe pas vraiment de nous. Par exemple, au point de vue de l’enrochement », souligne le candidat. 

Ce dernier souhaite aussi entamer des discussions pour intégrer une piste cyclable à la rue Granier, où il y a beaucoup de circulation. Il veut aussi développer les activités pour les jeunes dans le village. 

« J’ai aussi présidé le comité pour le chablis. On a réussi à garder une bande boisée pour ne pas avoir trop de poussière. Il reste encore des choses à régler là-dedans, comme de replanter du feuillu », indique-t-il. 

Les prochaines élections générales municipales se tiendront le 2 novembre. 

