Quatre joueurs du Drakkar aux camps de la LNH

Par Karianne Nepton-Philippe 12:30 PM - 9 septembre 2025
Alexis Bernier, choix du Kraken de Seattle, lors du repêchage 2024.  Photo courtoisie

Les camps d’entraînement de la Ligue nationale de hockey s’amorcent cette semaine et quatre joueurs du Drakkar de Baie-Comeau sont représentés.  

Drew Allison (Avalanche du Colorado), Lucas Beckman (Sénateurs d’Ottawa), Alexis Bernier (Kraken de Seattle) et Alexis Mathieu (Ducks d’Anaheim) y participent.

Au total, on y compte 62 joueurs de la Ligue de hockey junior Maritimes du Québec. 

L’Armada de Blainville-Boisbriand et les Wildcats de Moncton dominent avec neuf joueurs chacun.

Pour l’Armada, il y a entre autres Justin Carbonneau, aux Blues de St. Louis, et pour Moncton, on y retrouve Caleb Desnoyers, au Mammoth de l’Utah.

