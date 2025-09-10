Derby de démolition : une famille de Colombier remet 2 700 $ à La Vallée des Roseaux

Par Johannie Gaudreault 9:00 AM - 10 septembre 2025
Temps de lecture :

La famille Maltais a amassé plus de 2 700 $ pour La Vallée des Roseaux lors du derby de démolition de Ragueneau. Photo Ranch CC

La famille Maltais de Colombier a réussi à récolter une somme de 2 712 $ pour La Vallée des Roseaux grâce à sa participation au derby de démolition de Ragueneau, le 30 août. 

Il s’agissait d’une façon de rendre hommage au patriarche de la famille, monsieur Albert Maltais, décédé à la maison de soins palliatifs de Baie-Comeau le 16 juillet. Ses petits-enfants conduisaient quelques-uns des véhicules qui ont été signés par tous ceux qui les ont encouragés dans leur démarche. 

Les personnes intéressées pouvaient remettre un don, peu importe le montant, et signer les chars de derby utilisés pour l’événement. Tous peints en jaune, ils ont finalement arboré de nombreuses signatures. L’argent récolté a servi au transport et à la peinture des véhicules. Tous les profits ont été remis à La Vallée des Roseaux, une cause importante pour la famille.

Le derby de démolition de Ragueneau a été organisé par le Ranch CC qui planifie déjà une deuxième édition le 29 août 2026. En plus de La Vallée des Roseaux, plusieurs organismes de la Manicouagan ont reçu des fonds grâce à l’événement.

Les donateurs ont pu signer leur nom sur les véhicules utilisés par la famille Maltais. Photo courtoisie

