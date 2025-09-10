Kateri Champagne Jourdain deviendrait ministre de la Famille

Après trois ans à titre de ministre de l’Emploi, Kateri Champagne Jourdain se verrait confier de nouvelles responsabilités à titre de ministre de la Famille.

C’est ce qui est rapporté par TVA Nouvelles.

C’est mercredi à 14h que François Legault confirmera la formation de son nouveau conseil des ministres.

C’est en 2022 que Mme Champagne Jourdain a été élue députée de Duplessis. Elle est aussi ministre responsable de la Côte-Nord.

Lors de son entrée au conseil des ministres en 2022, elle était devenue la première femme autochtone à occuper un poste de ministre au Québec.

Elle a confié au Journal le Nord-Côtier, en juillet dernier, qu’elle souhaitait se représenter pour un nouveau mandat en 2026.