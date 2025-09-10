Le nouveau conseil des ministres de François Legault sera dévoilé mercredi après-midi

Par La Presse Canadienne 8:18 AM - 10 septembre 2025
Le premier ministre du Québec, François Legault, le mardi 25 mars 2025 à l'Assemblée nationale. LA PRESSE CANADIENNE/Jacques Boissinot

C’est mercredi après-midi que le premier ministre François Legault procédera à son très attendu remaniement ministériel.

M. Legault promet depuis le début de l’été de procéder à un remaniement, dans l’espoir de donner un nouveau souffle à son gouvernement.

Ce brassage de cartes arrive à un peu plus d’un an des prochaines élections générales, dans un contexte où le gouvernement caquiste est de plus en plus impopulaire auprès des Québécois.

Jusqu’à présent, on sait que quatre places se libéreront à la table décisionnelle, alors que François Bonnardel (Sécurité publique), Andrée Laforest (Affaires municipales), Suzanne Roy (Famille) et André Lamontagne (Agriculture, Pêcheries et Alimentation) ne seront pas de retour.

L’actuelle ministre des Transports, Geneviève Guilbault, se verrait confier le ministère des Affaires municipales. Selon ce qu’a pu confirmer La Presse Canadienne, il s’agit d’un dossier qu’elle convoitait.

Même s’il ne sollicitera pas de nouveau mandat en 2026, le ministre de la Santé, Christian Dubé, devrait conserver son poste.

Les derniers mois ont été difficiles pour le gouvernement Legault, qui a notamment dû composer avec le fiasco SAAQclic et l’échec du projet de Northvolt en Montérégie.

Afin de permettre aux nouveaux ministres de se familiariser avec leurs dossiers, la rentrée parlementaire à l’Assemblée nationale a été repoussée de deux semaines, jusqu’au 30 septembre.

