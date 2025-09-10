Les hockeyeurs de la Côte-Nord contribuent au succès des Élites de Jonquière

Les Nord-Côtiers des Élites de Jonquière M18 AAA ont connu un très bon premier week-end. Non seulement leur formation s’est imposée deux fois en Abitibi-Témiscamingue, mais ils ont aussi noirci la feuille de pointage.

Collectivement, les Élites ont eu le dessus sur les Forestiers d’Amos, 6-3 vendredi et 8-3 samedi.

Nommé capitaine de l’équipe, le Baie-Comois Robin Poitras a marqué deux fois dans chacune des deux rencontres, en plus d’ajouter une mention d’aide à sa fiche.

Une performance de cinq points en deux matchs qui lui a valu le titre de joueur offensif de la semaine dans la Ligue de hockey M18 AAA du Québec.

De son côté, à seulement 15 ans, le Septilien Thomas Bond a trouvé le fond du filet à une reprise pour chaque partie.

Écarté de la feuille de pointage au premier match, le défenseur Hugo Vaillancourt (Sept-Îles) a contribué avec un but et une passe au deuxième affrontement.

Quant à Julien Ouellet (natif de Baie-Comeau), il s’est fait complice sur un but dans chacune des parties.

Les Élites de Jonquière ouvrent leur saison locale cette fin de semaine, avec la visite des Cantonniers de Magog pour un programme double les 12 et 13 septembre.