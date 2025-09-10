Élections municipales à Baie-Comeau : Mario Quinn est candidat dans Trudel

L’ancien conseiller du quartier N.-A.-Labrie, Mario Quinn, souhaite faire un retour en politique municipale à Baie-Comeau. Il se porte candidat dans le quartier Trudel.

M. Quinn souhaite surtout mettre la main à la pâte en ce qui a trait aux dossiers d’habitation.

Pour lui, il est primordial de soutenir les initiatives pour de nouveaux logements abordables à Baie-Comeau. Il veut aussi collaborer avec des partenaires du milieu afin « de construire des logements ou des maisons préfabriquées ».

Parmi ses engagements, on y retrouve l’accueil des nouveaux arrivants et l’implantation d’un hôpital vétérinaire.

Mario Quinn, qui a été conseiller municipal de 2017 à 2021, mentionne vouloir « assainir davantage nos dépenses publiques à la Ville de Baie-Comeau ».

Rappelons que M. Quinn s’est aussi porté candidat à la mairie lors de l’élection partielle de février 2023, qui avait résulté à l’élection de Michel Desbiens.

Les prochaines élections générales municipales se tiendront le 2 novembre. La période de dépôt des candidatures se termine le 3 octobre.

Rappelons que le conseiller qui représente le quartier Trudel présentement, Alain Charest, a mentionné qu’il ne représenterait pas sa candidature. En plus de Mario Quinn, Serge Deschênes veut se faire élire dans ce quartier.