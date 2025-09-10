Élections municipales à Baie-Comeau : Mario Quinn est candidat dans Trudel

Par Karianne Nepton-Philippe 1:30 PM - 10 septembre 2025
Temps de lecture :

Mario Quinn se porte candidat dans le quartier Trudel aux élections municipales du 2 novembre. Photo Karianne Nepton-Philippe

L’ancien conseiller du quartier N.-A.-Labrie, Mario Quinn, souhaite faire un retour en politique municipale à Baie-Comeau. Il se porte candidat dans le quartier Trudel. 

M. Quinn souhaite surtout mettre la main à la pâte en ce qui a trait aux dossiers d’habitation.

Pour lui, il est primordial de soutenir les initiatives pour de nouveaux logements abordables à Baie-Comeau. Il veut aussi collaborer avec des partenaires du milieu afin « de construire des logements ou des maisons préfabriquées ». 

Parmi ses engagements, on y retrouve l’accueil des nouveaux arrivants et l’implantation d’un hôpital vétérinaire. 

Mario Quinn, qui a été conseiller municipal de 2017 à 2021, mentionne vouloir « assainir davantage nos dépenses publiques à la Ville de Baie-Comeau ». 

Rappelons que M. Quinn s’est aussi porté candidat à la mairie lors de l’élection partielle de février 2023, qui avait résulté à l’élection de Michel Desbiens. 

Les prochaines élections générales municipales se tiendront le 2 novembre. La période de dépôt des candidatures se termine le 3 octobre. 

Rappelons que le conseiller qui représente le quartier Trudel présentement, Alain Charest, a mentionné qu’il ne représenterait pas sa candidature. En plus de Mario Quinn, Serge Deschênes veut se faire élire dans ce quartier.

Politique d'opinion et commentaire

