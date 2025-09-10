Oktoberfest St-Pancrace : lever son verre pour Centraide 

Bières artisanales, musique, bouffe bavaroise et ambiance festive : l’Oktoberfest St-Pancrace revient le 4 octobre avec un petit changement. Il se tiendra à la Place de la Biosphère et aucune fermeture de rue n’est prévue.

De 13 h à 21 h, l’événement rassemblera la population autour d’une même cause, puisque tous les profits seront remis à Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan.

Organisée par la Microbrasserie St-Pancrace, en partenariat avec CIMA+ et NAPA Pièces d’auto, cette journée se veut une célébration des récoltes et de l’esprit de communauté.

Les visiteurs pourront découvrir la Carmanor, bière de récolte spécialement lancée pour l’occasion, ainsi que quatre bières en mode Picole.

Au menu également : ambiance bavaroise, animation de rue, prestations musicales et plusieurs surprises. L’entrée est gratuite, mais il est possible de vivre l’expérience complète en se procurant une Botte Souvenir, donnant accès à des avantages exclusifs. Les quantités sont limitées et disponibles en ligne ou via le bureau de Centraide.

Les copropriétaires de la microbrasserie, André Morin et Karine Savard, se disent emballés par cette édition qui permettra « d’aider les gens d’ici tout en rassemblant la communauté dans un esprit festif ».

Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan, qui soutient depuis 30 ans des organismes locaux contre la pauvreté et l’exclusion sociale, pourra ainsi poursuivre sa mission grâce aux fonds amassés.