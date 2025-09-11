Arbec reprendrait ses activités pour 8 semaines à Port-Cartier

Par Emy-Jane Déry 3:51 PM - 11 septembre 2025
Temps de lecture :

Arbec Port-Cartier Groupe Rémabec Photo Vincent Rioux-berrouard

À l’arrêt depuis juin, la scierie Arbec aurait annoncé en début de semaine à ses 178 travailleurs qu’elle reprendra du service temporairement. 

Les opérations reprendraient pour huit semaines, avant que la scierie soit à nouveau fermée pour une durée indéterminée. 

« Il n’est pas question que la scierie soit fermée définitivement, à moins d’avis contraire », a fait savoir le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, qui a questionné les dirigeants de l’entreprise, jeudi. 

La guerre commerciale avec les Américains fait mal à la scierie qui est fermée temporairement depuis juin. 

Le Groupe Rémabec, propriétaire de la scierie Arbec, n’a pas donné suite à nos demandes d’entrevues.

