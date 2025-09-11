T’en peux plus des « Qu’est-ce qu’on mange? »

La rentrée est là. Les cartables sont ressortis, les agendas se remplissent et le rythme effréné reprend de plus belle. Entre les devoirs, les réunions, les activités parascolaires et les lunchs à préparer, tu te sens peut-être déjà à bout de souffle. Et si je te disais qu’avec un peu de planification, tu pouvais vraiment alléger ton quotidien?

Tu n’as pas besoin d’être un chef cuisinier ou un·e pro de l’organisation pour y arriver. Il suffit de quelques astuces simples, un peu de constance, et tu verras : préparer les repas ne sera plus un casse-tête, mais une routine apaisante (et même satisfaisante!).

La fameuse charge mentale !

Planifier tes repas, c’est une vraie libération mentale. Chaque minute passée à réfléchir à ce que tu vas cuisiner ce soir est une minute que tu pourrais consacrer à autre chose : un moment en famille, une sortie ou simplement un instant de repos pour toi. Si tu vis en couple, cela peut aussi éviter bien des discussions sur la charge mentale avec ton ou ta partenaire!

Savoir à l’avance ce que tu vas manger permet aussi d’éviter les commandes de dernière minute ou les aliments oubliés dans le frigo. Résultat? Moins de gaspillage alimentaire et moins d’argent à la poubelle.

Et surtout, quand la rentrée bat son plein, avoir un plan de match pour les repas devient carrément un super pouvoir et un esprit bien plus zen!

Comment s’y prendre?

Voici quelques étapes simples pour te lancer :

Choisis un moment fixe dans ta semaine pour planifier. Le dimanche fonctionne bien pour plusieurs. Installe-toi avec ton café, ton calendrier et un carnet ou ton téléphone. Planifie trois repas qui génèrent volontairement des restants. Cuisiner en double te permet de conserver une portion complète pour chaque membre de la famille. Voilà déjà six journées de réglées! Garde-toi une journée “impro” ou “vide-frigo”. Fais-toi une liste de 12 repas chouchous. En les alternant trois par semaine, tu auras une rotation mensuelle complète. Chaque repas revient donc une fois par mois – parfait pour éviter la lassitude! Prépare une liste d’épicerie intelligente sur ton téléphone. Dans l’application Notes de ton téléphone, note les aliments que tu achètes souvent et coche-les au fur et à mesure. Préparer ta liste deviendra un jeu d’enfant! Moi, je les ai même classés selon mon parcours dans l’épicerie — super pratique, surtout quand c’est une autre personne qui fait les courses. Prépare ta liste d’épicerie d’avance. Tu gagneras du temps en magasin et tu éviteras les achats impulsifs.

Astuce pour les restes : Investis dans des contenants de qualité, idéalement identiques pour un rangement plus efficace dans le frigo. Pense aussi à bien identifier ce qui est destiné à être mangé durant la semaine, et ce qui va au congélateur pour plus tard.

Penser aux lunchs : une priorité

Et n’oublie pas les lunchs! C’est souvent le moment le plus redouté de la journée. Il faut qu’ils soient bons, équilibrés, faciles à manger et rapides à préparer. Pour éviter le stress du matin, prépare-les la veille. Et comme tu sais déjà quoi y mettre grâce à ta planification, ce sera facile et agréable! Bonus : les enfants peuvent même participer à les préparer eux-mêmes.

Voici comment les rendre simples et nutritifs :

Une source de protéines (œufs, légumineuses, viande, tofu, fromage)

(œufs, légumineuses, viande, tofu, fromage) Des légumes colorés

Une portion de fruits

Des céréales complètes pour l’énergie

Prendre soin de toi

Planifier tes repas, ce n’est pas seulement pour gagner du temps. C’est aussi une manière de mieux manger, de réduire le gaspillage, d’économiser, et surtout, de prendre soin de toi et de ta famille.

Alors, à toi de jouer! Prends une heure cette fin de semaine, construis ton plan de match gagnant et goûte à la sérénité d’une semaine bien organisée.

Rappelle-toi : ton corps est une machine incroyable. Il te parle. Il t’écoute. Et il a simplement besoin de toi pour fonctionner à son meilleur.

Natalia

Si tu as une condition de santé particulière, il est préférable de consulter ton professionnel de la santé avant d’envisager des changements significatifs.

N.B. Natalia Marcilese est mentor en transformation des habitudes alimentaires et de vie, coach en santé intégrative et fondatrice de l’Équilibratrice Humaine. Résidente de Baie-Comeau, elle a déjà combattu le cancer, ce qui a transformé sa vie. Elle souhaite partager ses connaissances pour outiller ceux et celles qui veulent améliorer leur bien-être global et celui de leur famille.