Travaux retardés, la saison du Mont Ti-Basse comportera ses risques

Les réparations au Mont Ti-Basse devront attendre en 2026. Le centre de ski de Baie-Comeau ouvrira ses portes cet hiver, même avec un risque de bris de service.

« Les travaux ne pourront pas être exécutés avant le début de la prochaine saison. Donc, on va fonctionner avec tous les risques qui sont reliés à ça », déclare le directeur général de la Ville, François Corriveau.

Le temps d’identifier les problèmes et ce qui doit être réparé, en plus des délais dans les appels d’offres, fait en sorte qu’il est impossible de tout régler d’ici deux mois.

L’option de ne pas ouvrir le centre de ski a été balayée du revers de la main. La Ville préférait permettre aux amateurs de ski d’en profiter le plus possible.

« On va réparer le Mont Ti-Basse. Est-ce que ça se fait à la vitesse qu’on veut ? Non », exprime le maire Michel Desbiens, à la séance municipale du 8 septembre.

En plus de devoir réparer le télésiège, il y a l’aspect mécanique qui est à revoir.

« Il y a aussi les systèmes de sécurité pour s’assurer, quand il y a un arrêt mécanique, de pouvoir identifier la source du problème rapidement », fait savoir M. Corriveau.

Les travaux pourraient dépasser le million de dollars.