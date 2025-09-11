Un accident survient entre les deux secteurs à Baie-Comeau

Une collision est survenue vers 8 h 10 le 11 septembre entre les deux secteurs à Baie-Comeau.

L’accident se situe sur le coin du Nissan, sur le boulevard Pierre-Ouellet. Deux véhicules sont impliqués.

La Sûreté du Québec ne peut actuellement nous informer sur l’état des personnes impliquées. La prudence est de mise dans le secteur.