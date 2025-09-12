La piscine de l’école secondaire Serge-Bouchard fermée deux semaines

Par Johannie Gaudreault 3:14 PM - 12 septembre 2025
La piscine de l’école secondaire Serge-Bouchard est fermée le temps que des travaux soient réalisés. Photo archives

Des travaux sont en cours à la piscine de l’école secondaire Serge-Bouchard qui doit être fermée temporairement environ deux semaines.

Toutes les activités de natation, que ce soit la nage synchronisée, l’aquaforme ou autres, se donnent à la piscine de la polyvalente des Baies, le temps que le Centre de services scolaire de l’Estuaire procède aux travaux.

Une problématique est survenue à la suite des travaux d’entretien effectués chaque année au cours de la saison estivale. 

«  Après avoir rempli la piscine à la suite des travaux à la mi-août, nous avons éprouvé des difficultés avec la surface circulaire noire qui doit être prévue au point le plus profond de la piscine en vertu du Règlement sur la sécurité dans les bains publics », explique la régisseuse aux communications, Patricia Lavoie.

La peinture avec laquelle est généralement peinte cette surface ne semblait plus adhérer et entraînait une déformation de la surface circulaire noire.

« Nous avons décidé de régler cette problématique de façon définitive en modifiant le fond de la piscine de manière à remplacer une partie de la céramique pour que la surface circulaire noire obligatoire fasse désormais partie intégrante du surfaçage de la piscine », ajoute la porte-parole.

Les travaux ont été effectués au cours des derniers jours et la piscine pourra être à nouveau remplie vers la fin de la semaine prochaine, après la période d’assèchement nécessaire. Il faut par la suite prévoir environ une semaine pour normaliser la qualité et la température de l’eau.

« Nous estimons que si tout se passe bien, les activités pourront reprendre pour la fin de semaine du 26 septembre », affirme Mme Lavoie.

Selon cette dernière, même si la piscine de la polyvalente des Baies est rendue disponible pour les activités, il y aura inévitablement des impacts puisqu’une seule piscine ne peut pas répondre à tous les besoins.

« C’est cependant la Ville de Baie-Comeau qui connaît les impacts de façon plus précise et qui doit gérer l’horaire en fonction des disponibilités et des besoins des organismes qui utilisent les lieux en dehors des heures de classe », précise-t-elle.

